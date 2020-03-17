***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17/03/2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 13.03.2020 tarih ve 12233903-305.01.01.-E.3122 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı TEB Portföy Beşinci Serbest Fon'un kurulmasına izin verilmiştir.TEB Portföy Yönetimi A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829571BIST