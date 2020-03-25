***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 17.03.2020 tarih ve 12233903-305.04-E.3301 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan TEB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon Tasarruf Sahiplerine Duyuru metni ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832082BIST