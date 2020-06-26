***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
26.06.2020 16:35
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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26.06.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.06.2020 tarih ve 12233903-305.01.01.-E.6281 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı TEB Portföy Makro Serbest Fon'un kurulmasına izin verilmiştir.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853129
BIST
17:52114.637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 498,07
|Açılış
|: 115.117
|
|Önceki Kapanış
|: 114.139
|
115.355
En Düşük
114.389
17:526,8570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,8590
En Düşük
6,8444
17:527,6876
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0054
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7061
En Düşük
7,6758
17:52386,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -2,05
|Açılış
|: 386,74
|
|Önceki Kapanış
|: 388,79
|
389,50
En Düşük
385,26
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|33,52
|103.730.470
|% 9,97
|
|GLRYH
|13,59
|36.557.782
|% 9,95
|
|ORGE
|6,97
|80.747.641
|% 9,94
|
|DAGHL
|7,97
|8.707.205
|% 9,93
|
|EKIZ
|10,42
|1.448.417
|% 9,92
|
|HALKS
|3,76
|1.544.046
|% -9,62
|
|YKGYO
|3,94
|79.670.606
|% -6,64
|
|IHGZT
|4,44
|37.587.815
|% -6,33
|
|GUBRF
|26,12
|269.797.604
|% -6,04
|
|YONGA
|25,50
|155.510
|% -4,14
|
|ISFIN
|4,15
|1.141.427.192
|% 2,72
|
|ODAS
|2,50
|1.050.922.690
|% 9,65
|
|KRDMD
|3,03
|689.249.268
|% 0,66
|
|KARSN
|2,74
|627.908.594
|% 0,37
|
|GARAN
|8,21
|587.157.786
|% -0,12
|
|ODAS
|2,50
|1.050.922.690
|% 9,65
|
|IHLGM
|1,61
|571.638.578
|% 0,00
|
|ISFIN
|4,15
|1.141.427.192
|% 2,72
|
|KARSN
|2,74
|627.908.594
|% 0,37
|
|KRDMD
|3,03
|689.249.268
|% 0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4243
|8,4665
|% -0,74
|
|Frank
|7,1903
|7,2336
|% -0,12
|
|Riyal
|1,8222
|1,8314
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.756
|-7,68
|
|Altın Gr.
|387
|387
|-2,15
|
|Cumhuriyet
|2.509
|2.527
|-13,10
|
|Tam
|2.582
|2.593
|-13,50
|
|Yarım
|1.254
|1.268
|-6,60
|
|Çeyrek
|627
|635
|-3,30
|
|Gümüş.Ons
|17,56
|17,60
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,87
|-0,05
|
|B. Petrol
|40,52
|40,52
|-0,53
|
Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 355, 41 artarak (% 0.27 ) 132, 616
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17:59XU100
Endeks 114, 593 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 4 üstünde . İşlem hacmi 13, 428.00 milyon TL de
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17:57MSGYO
Yüzde 5.26 oranında artışla 2.60 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 109, 759 adet işlem
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17:55ODAS
Yüzde 9.21 oranında artışla 2.49 lira fiyatla işlem gören hissede 432, 245, 554 adet işlem
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17:54XU100
Endeks 114, 425 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 25 üstünde . İşlem hacmi 13, 162.00 milyon TL de