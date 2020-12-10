***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
10.12.2020 14:39
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.12.2020 tarih ve E-12233903-305.04-12423 sayılı izni ile TEB Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon'un izahname değişikliği onaylanmış olup,Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte bilginize sunulmuştur.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892628
BIST
15:571.363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 12,95
|Açılış
|: 1.353
|
|Önceki Kapanış
|: 1.350
|
1.367
En Düşük
1.350
15:577,8652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0408
|Açılış
|: 7,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,8776
En Düşük
7,8188
15:579,5419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0898
|Açılış
|: 9,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,5481
En Düşük
9,4454
15:57464,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,27
|Açılış
|: 464,43
|
|Önceki Kapanış
|: 462,17
|
465,50
En Düşük
461,06
BIST En Aktif Hisseler15:57
|EUKYO
|4,07
|3.335.769
|% 10,00
|
|DITAS
|35,20
|4.384.090
|% 10,00
|
|BRYAT
|296,90
|34.054.886
|% 9,96
|
|BERA
|19,87
|86.440.507
|% 9,96
|
|KRVGD
|14,47
|93.121.511
|% 9,95
|
|SNKRN
|6,32
|350.956
|% -9,97
|
|SELEC
|16,52
|758.870.952
|% -8,12
|
|SUMAS
|35,22
|246.162
|% -7,61
|
|COSMO
|7,86
|104.143
|% -7,53
|
|ITTFH
|2,63
|423.310.763
|% -5,73
|
|GARAN
|9,55
|3.479.520.962
|% 2,91
|
|SISE
|7,28
|3.126.363.243
|% 3,56
|
|ODAS
|3,96
|1.811.003.726
|% 7,03
|
|KRDMD
|5,25
|1.350.056.604
|% 3,14
|
|PETKM
|4,75
|1.234.133.406
|% 0,21
|
|ODAS
|3,96
|1.811.003.726
|% 7,03
|
|SISE
|7,28
|3.126.363.243
|% 3,56
|
|GARAN
|9,55
|3.479.520.962
|% 2,91
|
|PETKM
|4,75
|1.234.133.406
|% 0,21
|
|KRDMD
|5,25
|1.350.056.604
|% 3,14
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8603
|7,8652
|% 0,52
|
|Euro
|9,5341
|9,5419
|% 0,95
|
|Sterlin
|10,4252
|10,4774
|% -0,18
|
|Frank
|8,8253
|8,8784
|% 0,80
|
|Riyal
|2,0906
|2,1011
|% 0,60
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|-1,93
|
|Altın Gr.
|465
|465
|3,01
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.126
|-15,00
|
|Tam
|3.065
|3.142
|-13,48
|
|Yarım
|1.481
|1.520
|-6,52
|
|Çeyrek
|743
|760
|-3,25
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,91
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|0,03
|
|B. Petrol
|49,47
|49,47
|0,61
|