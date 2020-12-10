***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
10.12.2020 14:43
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.12.2020 tarih ve E-12233903-305.04-12423 sayılı izni ile TEB Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Serbest (Döviz) Özel Fon'un izahname değişikliği onaylanmış olup,Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte bilginize sunulmuştur.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892629
BIST
15:571.363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 12,95
|Açılış
|: 1.353
|
|Önceki Kapanış
|: 1.350
|
1.367
En Düşük
1.350
15:577,8652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0408
|Açılış
|: 7,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,8776
En Düşük
7,8188
15:579,5419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0898
|Açılış
|: 9,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,5481
En Düşük
9,4454
15:57464,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,27
|Açılış
|: 464,43
|
|Önceki Kapanış
|: 462,17
|
465,50
En Düşük
461,06
BIST En Aktif Hisseler15:57
|EUKYO
|4,07
|3.335.769
|% 10,00
|
|DITAS
|35,20
|4.384.090
|% 10,00
|
|BRYAT
|296,90
|34.054.886
|% 9,96
|
|BERA
|19,87
|86.440.507
|% 9,96
|
|KRVGD
|14,47
|93.121.511
|% 9,95
|
|SNKRN
|6,32
|350.956
|% -9,97
|
|SELEC
|16,52
|758.870.952
|% -8,12
|
|SUMAS
|35,22
|246.162
|% -7,61
|
|COSMO
|7,86
|104.143
|% -7,53
|
|ITTFH
|2,63
|423.310.763
|% -5,73
|
|GARAN
|9,55
|3.479.520.962
|% 2,91
|
|SISE
|7,28
|3.126.363.243
|% 3,56
|
|ODAS
|3,96
|1.811.003.726
|% 7,03
|
|KRDMD
|5,25
|1.350.056.604
|% 3,14
|
|PETKM
|4,75
|1.234.133.406
|% 0,21
|
|ODAS
|3,96
|1.811.003.726
|% 7,03
|
|SISE
|7,28
|3.126.363.243
|% 3,56
|
|GARAN
|9,55
|3.479.520.962
|% 2,91
|
|PETKM
|4,75
|1.234.133.406
|% 0,21
|
|KRDMD
|5,25
|1.350.056.604
|% 3,14
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8603
|7,8652
|% 0,52
|
|Euro
|9,5341
|9,5419
|% 0,95
|
|Sterlin
|10,4252
|10,4774
|% -0,18
|
|Frank
|8,8253
|8,8784
|% 0,80
|
|Riyal
|2,0906
|2,1011
|% 0,60
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|-1,93
|
|Altın Gr.
|465
|465
|3,01
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.126
|-15,00
|
|Tam
|3.065
|3.142
|-13,48
|
|Yarım
|1.481
|1.520
|-6,52
|
|Çeyrek
|743
|760
|-3,25
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,91
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|0,03
|
|B. Petrol
|49,47
|49,47
|0,61
|