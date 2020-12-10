***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
10.12.2020 14:44
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.12.2020 tarih ve E-12233903-305.04-12423 sayılı izni ile TEB Portföy Üçüncü Serbest (Döviz) Fon'un izahname değişikliği onaylanmış olup,Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte bilginize sunulmuştur.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892630
BIST
15:571.363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 12,95
|Açılış
|: 1.353
|
|Önceki Kapanış
|: 1.350
|
1.367
En Düşük
1.350
15:577,8652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0408
|Açılış
|: 7,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,8776
En Düşük
7,8188
15:579,5419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0898
|Açılış
|: 9,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,5481
En Düşük
9,4454
15:57464,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,27
|Açılış
|: 464,43
|
|Önceki Kapanış
|: 462,17
|
465,50
En Düşük
461,06
BIST En Aktif Hisseler15:57
|EUKYO
|4,07
|3.330.259
|% 10,00
|
|DITAS
|35,20
|4.384.090
|% 10,00
|
|BERA
|19,87
|86.436.752
|% 9,96
|
|SNPAM
|25,42
|10.211.213
|% 9,95
|
|LINK
|51,50
|11.303.674
|% 9,95
|
|SNKRN
|6,32
|350.956
|% -9,97
|
|SELEC
|16,60
|733.830.243
|% -7,68
|
|SUMAS
|35,22
|246.162
|% -7,61
|
|COSMO
|7,86
|104.143
|% -7,53
|
|ITTFH
|2,63
|422.250.578
|% -5,73
|
|GARAN
|9,57
|3.427.756.297
|% 3,13
|
|SISE
|7,30
|2.938.944.478
|% 3,84
|
|ODAS
|3,97
|1.793.877.100
|% 7,30
|
|KRDMD
|5,24
|1.346.860.366
|% 2,95
|
|PETKM
|4,75
|1.219.141.324
|% 0,21
|
|ODAS
|3,97
|1.793.877.100
|% 7,30
|
|SISE
|7,30
|2.938.944.478
|% 3,84
|
|GARAN
|9,57
|3.427.756.297
|% 3,13
|
|KRDMD
|5,24
|1.346.860.366
|% 2,95
|
|PETKM
|4,75
|1.219.141.324
|% 0,21
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8603
|7,8652
|% 0,52
|
|Euro
|9,5341
|9,5419
|% 0,95
|
|Sterlin
|10,4181
|10,4703
|% -0,24
|
|Frank
|8,8204
|8,8735
|% 0,75
|
|Riyal
|2,0910
|2,1015
|% 0,62
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|-3,27
|
|Altın Gr.
|465
|465
|2,62
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.126
|-15,00
|
|Tam
|3.067
|3.144
|-11,48
|
|Yarım
|1.482
|1.521
|-5,56
|
|Çeyrek
|743
|760
|-2,77
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,87
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|0,04
|
|B. Petrol
|49,50
|49,50
|0,64
|