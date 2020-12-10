***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
10.12.2020 15:57
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10/12/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.12.2020 tarih ve E-12233903-305.04-12423 sayılı izni ile TEB Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon'un izahname değişikliği onaylanmış olup,Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte bilginize sunulmuştur.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892644
BIST
16:021.363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 12,28
|Açılış
|: 1.353
|
|Önceki Kapanış
|: 1.350
|
1.367
En Düşük
1.350
16:027,8648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0404
|Açılış
|: 7,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,8776
En Düşük
7,8188
16:029,5340
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0819
|Açılış
|: 9,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,5481
En Düşük
9,4454
16:02463,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,79
|Açılış
|: 463,96
|
|Önceki Kapanış
|: 462,17
|
465,50
En Düşük
461,06
BIST En Aktif Hisseler16:01
|EUKYO
|4,07
|3.336.889
|% 10,00
|
|DITAS
|35,20
|4.385.181
|% 10,00
|
|BERA
|19,87
|86.671.874
|% 9,96
|
|KRVGD
|14,47
|93.122.032
|% 9,95
|
|LINK
|51,50
|11.303.674
|% 9,95
|
|SNKRN
|6,32
|350.956
|% -9,97
|
|SUMAS
|35,22
|246.162
|% -7,61
|
|COSMO
|7,86
|104.143
|% -7,53
|
|SELEC
|16,64
|775.449.673
|% -7,45
|
|ITTFH
|2,63
|426.007.944
|% -5,73
|
|GARAN
|9,56
|3.488.065.734
|% 3,02
|
|SISE
|7,28
|3.173.108.387
|% 3,56
|
|ODAS
|3,98
|1.815.829.051
|% 7,57
|
|KRDMD
|5,26
|1.354.711.214
|% 3,34
|
|PETKM
|4,76
|1.235.352.823
|% 0,42
|
|ODAS
|3,98
|1.815.829.051
|% 7,57
|
|SISE
|7,28
|3.173.108.387
|% 3,56
|
|GARAN
|9,56
|3.488.065.734
|% 3,02
|
|KRDMD
|5,26
|1.354.711.214
|% 3,34
|
|PETKM
|4,76
|1.235.352.823
|% 0,42
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8598
|7,8649
|% 0,52
|
|Euro
|9,5299
|9,5356
|% 0,88
|
|Sterlin
|10,4328
|10,4851
|% -0,10
|
|Frank
|8,8273
|8,8805
|% 0,83
|
|Riyal
|2,0909
|2,1014
|% 0,62
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|-2,32
|
|Altın Gr.
|465
|465
|2,61
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.126
|-15,00
|
|Tam
|3.065
|3.142
|-12,94
|
|Yarım
|1.481
|1.520
|-6,26
|
|Çeyrek
|743
|760
|-3,13
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,91
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,04
|0,03
|
|B. Petrol
|49,50
|49,50
|0,64
|
Seans Raporu
16:01
daha fazla
-
16:12
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, TTKOM, KOZAA
-
16:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 61 artarak (% 0.87 ) 1, 229
-
16:12
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRVGD, SNPAM, BERA, EUYO, EUKYO, SILVR, LINK, DITAS, UMPAS, PAMEL
-
16:12
SILVR, INVEO, GEDZA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:12
IZMDC, SNKRN, SELEC değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında