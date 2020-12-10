***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
10.12.2020 15:57
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10/12/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.12.2020 tarih ve E-12233903-305.04-12423 sayılı izni ile TEB Portföy Üçüncü Serbest (Döviz) Fon'un izahname değişikliği onaylanmış olup,Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte bilginize sunulmuştur.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892646
BIST
16:051.362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 12,01
|Açılış
|: 1.353
|
|Önceki Kapanış
|: 1.350
|
1.367
En Düşük
1.350
16:057,8644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0400
|Açılış
|: 7,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,8776
En Düşük
7,8188
16:059,5324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0803
|Açılış
|: 9,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,5481
En Düşük
9,4454
16:05464,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,79
|Açılış
|: 464,96
|
|Önceki Kapanış
|: 462,17
|
465,50
En Düşük
461,06
BIST En Aktif Hisseler16:03
|EUKYO
|4,07
|3.336.889
|% 10,00
|
|DITAS
|35,20
|4.385.181
|% 10,00
|
|BERA
|19,87
|86.671.874
|% 9,96
|
|KRVGD
|14,47
|93.122.032
|% 9,95
|
|LINK
|51,50
|11.303.674
|% 9,95
|
|SNKRN
|6,32
|350.956
|% -9,97
|
|SUMAS
|35,22
|246.162
|% -7,61
|
|COSMO
|7,86
|104.143
|% -7,53
|
|SELEC
|16,64
|775.449.673
|% -7,45
|
|ITTFH
|2,63
|426.007.944
|% -5,73
|
|GARAN
|9,56
|3.488.065.734
|% 3,02
|
|SISE
|7,28
|3.173.108.387
|% 3,56
|
|ODAS
|3,98
|1.815.829.051
|% 7,57
|
|KRDMD
|5,26
|1.354.711.214
|% 3,34
|
|PETKM
|4,76
|1.235.352.823
|% 0,42
|
|ODAS
|3,98
|1.815.829.051
|% 7,57
|
|SISE
|7,28
|3.173.108.387
|% 3,56
|
|GARAN
|9,56
|3.488.065.734
|% 3,02
|
|KRDMD
|5,26
|1.354.711.214
|% 3,34
|
|PETKM
|4,76
|1.235.352.823
|% 0,42
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8591
|7,8648
|% 0,52
|
|Euro
|9,5264
|9,5340
|% 0,87
|
|Sterlin
|10,4276
|10,4799
|% -0,15
|
|Frank
|8,8232
|8,8763
|% 0,78
|
|Riyal
|2,0907
|2,1012
|% 0,61
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|-0,10
|
|Altın Gr.
|464
|464
|2,21
|
|Cumhuriyet
|3.078
|3.125
|-16,00
|
|Tam
|3.063
|3.140
|-15,61
|
|Yarım
|1.480
|1.519
|-7,55
|
|Çeyrek
|742
|759
|-3,77
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|24,01
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|0,03
|
|B. Petrol
|49,53
|49,53
|0,67
|
Seans Raporu
16:03
daha fazla
-
16:15PKENT
Yüzde 4.39 oranında artışla 934.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 550 adet işlem
-
16:14ISGSY
Yüzde 8.10 oranında artışla 18.68 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 864, 069 adet işlem
-
16:12
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, TTKOM, KOZAA
-
16:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 61 artarak (% 0.87 ) 1, 229
-
16:12
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRVGD, SNPAM, BERA, EUYO, EUKYO, SILVR, LINK, DITAS, UMPAS, PAMEL