***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
23.12.2020 14:42
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.12.2020 tarih ve 12233903-305.01.01-12526 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon'a bağlı TEB Portföy Birinci Değişken Fon'un kurulmasına izin verilmiştir.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894444
BIST
14:431.411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 6,19
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.405
|
1.419
En Düşük
1.409
14:437,6377
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0216
|Açılış
|: 7,6420
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6400
|
7,6763
En Düşük
7,6196
14:439,3214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0093
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3300
|
9,3647
En Düşük
9,2956
14:43458,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,24
|Açılış
|: 458,20
|
|Önceki Kapanış
|: 457,97
|
460,59
En Düşük
457,10
BIST En Aktif Hisseler14:43
|SNKRN
|14,85
|4.684.091
|% 10,00
|
|OZRDN
|8,92
|2.811.515
|% 9,99
|
|INVEO
|47,62
|80.168.546
|% 9,98
|
|GUBRF
|56,80
|21.897.593
|% 9,97
|
|YESIL
|89,35
|18.633.834
|% 9,97
|
|PAMEL
|16,93
|620.400
|% -9,99
|
|CASA
|100,50
|1.552.424
|% -9,95
|
|MMCAS
|4,72
|715.032
|% -9,92
|
|HLGYO
|3,73
|232.435.563
|% -9,90
|
|ROYAL
|4,22
|1.357.523
|% -9,83
|
|SKBNK
|1,52
|1.148.211.719
|% 5,56
|
|GARAN
|10,02
|929.874.379
|% -0,20
|
|TSKB
|1,86
|726.286.291
|% 0,54
|
|KARTN
|2.604,00
|595.798.770
|% 6,92
|
|SISE
|7,16
|520.765.789
|% 0,42
|
|SKBNK
|1,52
|1.148.211.719
|% 5,56
|
|TSKB
|1,86
|726.286.291
|% 0,54
|
|EKGYO
|2,17
|452.423.732
|% 0,46
|
|ISGYO
|2,48
|393.122.493
|% 3,33
|
|PETKM
|4,92
|482.717.981
|% 0,82
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6346
|7,6377
|% -0,28
|
|Euro
|9,3122
|9,3214
|% 0,10
|
|Sterlin
|10,2287
|10,2800
|% 0,28
|
|Frank
|8,5524
|8,6039
|% -0,21
|
|Riyal
|2,0296
|2,0398
|% -0,25
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|4,47
|
|Altın Gr.
|458
|458
|0,06
|
|Cumhuriyet
|3.035
|3.081
|-23,00
|
|Tam
|3.021
|3.098
|-23,37
|
|Yarım
|1.460
|1.498
|-11,31
|
|Çeyrek
|732
|749
|-5,65
|
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,43
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,25
|0,04
|
|B. Petrol
|50,23
|50,23
|0,15
|
Seans Raporu
14:43
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14:57YYAPI
Yüzde 5.62 oranında artışla 1.88 lira fiyatla işlem gören hissede 85, 724, 624 adet işlem
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14:56XU100
Endeks 1, 414 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 68 üstünde . İşlem hacmi 16, 766.00 milyon TL de
-
14:56EMKEL
Yüzde 7.35 oranında artışla 5.84 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 105, 403 adet işlem
-
14:55GOLTS
Yüzde 4.74 oranında artışla 39.74 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 466, 248 adet işlem
-
14:54CLEBI
Yüzde 5.10 oranında artışla 150.30 lira fiyatla işlem gören hissede 899, 002 adet işlem