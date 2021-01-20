***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
20.01.2021 16:58
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.01.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-470 sayılı izni ile TEB Portföy PY İkinci Değişken Özel Fon'un, TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu bünyesinde birleştirilmesine ilişkin izahname değişikliği onaylanmış olup,Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte bilginize sunulmuştur.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903496
BIST
18:051.569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 4,34
|Açılış
|: 1.573
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.574
En Düşük
1.552
18:057,3958
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -0,0689
|Açılış
|: 7,4520
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4450
|
7,4815
En Düşük
7,3926
18:058,9707
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -0,0867
|Açılış
|: 9,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0885
En Düşük
8,9518
18:05444,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,37
|Açılış
|: 444,07
|
|Önceki Kapanış
|: 441,70
|
446,31
En Düşük
438,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GEREL
|7,81
|554.924.570
|% 10,00
|
|TURGG
|184,80
|112.302.347
|% 10,00
|
|INTEM
|66,55
|42.726.200
|% 10,00
|
|DITAS
|37,20
|14.432.724
|% 9,99
|
|PKENT
|1.433,10
|7.497.822
|% 9,99
|
|ATSYH
|8,10
|1.070.539
|% -10,00
|
|TGSAS
|28,26
|20.388.105
|% -10,00
|
|ARTI
|8,46
|2.915.072
|% -10,00
|
|UMPAS
|2,34
|525.463
|% -10,00
|
|CMENT
|49,06
|2.784.555
|% -9,98
|
|EKGYO
|2,46
|806.344.877
|% 0,41
|
|KOZAL
|112,60
|762.334.046
|% -2,26
|
|ALBRK
|2,06
|297.620.561
|% 3,52
|
|AKSEN
|8,67
|268.863.417
|% 3,96
|
|ODAS
|3,80
|262.127.821
|% -0,52
|
|IHLGM
|1,45
|252.883.193
|% 2,11
|
|KLGYO
|2,60
|222.432.251
|% 1,96
|
|ODAS
|3,80
|262.127.821
|% -0,52
|
|HLGYO
|3,52
|235.155.053
|% 0,57
|
|PEKGY
|2,45
|115.545.480
|% -5,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3934
|7,3958
|% -0,92
|
|Euro
|8,9608
|8,9707
|% -0,96
|
|Sterlin
|10,0732
|10,1237
|% -0,72
|
|Frank
|8,2814
|8,3313
|% -1,02
|
|Riyal
|1,9669
|1,9767
|% -0,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.868
|27,72
|
|Altın Gr.
|444
|444
|1,94
|
|Cumhuriyet
|2.939
|2.984
|16,00
|
|Tam
|2.934
|3.007
|23,06
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|11,15
|
|Çeyrek
|711
|727
|5,58
|
|Gümüş.Ons
|25,71
|25,74
|0,57
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,07
|
|B. Petrol
|56,38
|56,38
|0,48
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58JANTS
Yüzde 5.14 oranında artışla 532.00 lira fiyatla işlem gören hissede 119, 001 adet işlem
-
17:57ULUUN
Yüzde 9.67 oranında artışla 14.17 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 672, 793 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, PGSUS, ISCTR
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 39 artarak (% 0.17 ) 1, 391
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GEREL, FLAP, VAKFN, BAGFS, KONTR, DOAS, BEYAZ, DZGYO, TURGG, FMIZP