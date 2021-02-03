***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
03.02.2021 15:08
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.01.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-1079 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu'na bağlı TEB Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu'nun, TEB Portföy Amerika Teknoloji Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu'na dönüşümüne ilişkin izahname değişikliği onaylanmış olup, Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte bilginize sunulmuştur.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907199
BIST
16:401.521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 9,81
|Açılış
|: 1.521
|
|Önceki Kapanış
|: 1.511
|
1.527
En Düşük
1.509
16:407,1665
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0358
|Açılış
|: 7,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1700
|
7,2044
En Düşük
7,1238
16:408,6189
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0486
|Açılış
|: 8,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6838
En Düşük
8,5825
16:40423,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,49
|Açılış
|: 423,72
|
|Önceki Kapanış
|: 425,21
|
427,04
En Düşük
420,46
BIST En Aktif Hisseler16:40
|MERKO
|9,02
|149.150.574
|% 10,00
|
|IDEAS
|19,69
|20.907.229
|% 10,00
|
|EKIZ
|10,56
|3.270.802
|% 10,00
|
|YESIL
|242,00
|12.335.752
|% 10,00
|
|UZERB
|71,50
|1.356.355
|% 10,00
|
|EMNIS
|35,00
|473.818
|% -9,79
|
|MERIT
|140,00
|351.449
|% -7,89
|
|ALMAD
|2,60
|7.883.190
|% -7,47
|
|PKENT
|1.725,00
|2.623.075
|% -6,49
|
|VERTU
|31,70
|280.851.884
|% -5,93
|
|EKGYO
|2,51
|2.165.984.672
|% 2,03
|
|GARAN
|9,99
|1.346.752.947
|% 3,10
|
|KOZAL
|122,90
|1.090.882.989
|% 1,32
|
|ODAS
|4,13
|921.111.007
|% 2,99
|
|DOHOL
|4,09
|782.754.002
|% -3,08
|
|EKGYO
|2,51
|2.165.984.672
|% 2,03
|
|TSKB
|1,86
|569.754.435
|% 1,09
|
|ODAS
|4,13
|921.111.007
|% 2,99
|
|GSDHO
|2,65
|531.926.677
|% 5,58
|
|DOHOL
|4,09
|782.754.002
|% -3,08
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1623
|7,1665
|% -0,50
|
|Euro
|8,6143
|8,6189
|% -0,56
|
|Sterlin
|9,7504
|9,7993
|% -0,60
|
|Frank
|7,9435
|7,9914
|% -0,56
|
|Riyal
|1,9055
|1,9150
|% -0,46
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|1,23
|
|Altın Gr.
|424
|424
|-0,90
|
|Cumhuriyet
|2.815
|2.857
|5,00
|
|Tam
|2.800
|2.871
|3,84
|
|Yarım
|1.353
|1.389
|1,86
|
|Çeyrek
|679
|694
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|26,98
|27,02
|0,57
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|0,12
|
|B. Petrol
|58,21
|58,21
|0,41
|
Seans Raporu
16:40
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16:53AKYHO
Yüzde 4.38 oranında artışla 5.24 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 208, 753 adet işlem
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16:52GEDIK
Yüzde 7.74 oranında artışla 25.32 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 087, 426 adet işlem
-
16:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 59 artarak (% 0.65 ) 1, 334
-
16:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GOLTS, TACTR, AYEN, IDEAS, EKIZ, TSGYO, AGYO, DIRIT, COSMO, PENGD
-
16:51
AVOD, VAKFN, DAGI değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında