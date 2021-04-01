***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.04.2021 15:58
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.04.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı 31 Mart 2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922596
BIST
17:191.420
En Yüksek
|Değişim
|: 2,03%
|| 28,31
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.423
En Düşük
1.399
17:198,1551
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -0,0848
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2878
En Düşük
8,1041
17:199,6188
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0498
|Açılış
|: 9,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6700
|
9,7559
En Düşük
9,5507
17:19453,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,05
|Açılış
|: 453,38
|
|Önceki Kapanış
|: 452,33
|
456,99
En Düşük
448,01
BIST En Aktif Hisseler17:19
|MMCAS
|5,83
|60.318
|% 10,00
|
|SAYAS
|31,94
|69.898.848
|% 9,99
|
|OSMEN
|35,66
|2.258.744
|% 9,99
|
|BURVA
|34,14
|3.025.632
|% 9,99
|
|JANTS
|751,90
|8.432.559
|% 9,99
|
|UTPYA
|36,90
|559.773
|% -10,00
|
|SODSN
|36,00
|686.730
|% -7,46
|
|BRKO
|1,34
|2.364.241
|% -6,94
|
|DIRIT
|6,00
|90.535
|% -5,36
|
|TACTR
|24,20
|109.020
|% -5,10
|
|GARAN
|6,96
|3.780.301.961
|% 4,04
|
|FROTO
|204,00
|991.503.170
|% 5,54
|
|KOZAL
|120,80
|972.642.087
|% 1,51
|
|SASA
|46,28
|915.527.747
|% 2,57
|
|PETKM
|6,03
|820.924.690
|% 4,87
|
|GARAN
|6,96
|3.780.301.961
|% 4,04
|
|SKBNK
|1,22
|312.594.039
|% 2,52
|
|EKGYO
|1,90
|290.232.367
|% -0,52
|
|TSKB
|1,38
|191.585.823
|% 2,22
|
|PETKM
|6,03
|820.924.690
|% 4,87
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1481
|8,1551
|% -1,03
|
|Euro
|9,5937
|9,6188
|% -0,52
|
|Sterlin
|11,2661
|11,3226
|% -0,50
|
|Frank
|8,6172
|8,6691
|% -0,88
|
|Riyal
|2,1737
|2,1846
|% -0,76
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|16,53
|
|Altın Gr.
|452
|452
|-0,07
|
|Cumhuriyet
|2.988
|3.034
|9,00
|
|Tam
|2.971
|3.048
|6,34
|
|Yarım
|1.436
|1.474
|3,06
|
|Çeyrek
|720
|737
|1,53
|
|Gümüş.Ons
|24,61
|24,63
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,78
|63,78
|1,04
|