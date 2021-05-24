***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
24.05.2021 14:55
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.05.2021 tarih ve E-12233903-305.04-6418 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı TEB Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon'un izahname değişikliği onaylanmış olup, Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte bilginize sunulmuştur.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937448
BIST
17:401.456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,69
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.458
En Düşük
1.442
17:408,3857
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0297
|Açılış
|: 8,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3750
|
8,4355
En Düşük
8,3755
17:4010,2518
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0075
|Açılış
|: 10,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2867
En Düşük
10,2161
17:40507,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,84
|Açılış
|: 507,23
|
|Önceki Kapanış
|: 509,08
|
511,27
En Düşük
506,31
BIST En Aktif Hisseler17:38
|TRILC
|42,90
|113.749.113
|% 10,00
|
|SONME
|42,50
|14.512.306
|% 9,99
|
|MERKO
|6,83
|18.658.369
|% 9,98
|
|TDGYO
|7,17
|12.147.221
|% 9,97
|
|SEYKM
|24,94
|27.815.795
|% 9,96
|
|DERHL
|8,12
|22.738.096
|% -9,98
|
|KUTPO
|61,10
|181.741.356
|% -9,95
|
|SNPAM
|16,88
|152.390
|% -9,93
|
|FRIGO
|22,42
|35.745.962
|% -8,11
|
|SAYAS
|28,80
|33.108.207
|% -6,61
|
|GARAN
|8,12
|1.186.329.138
|% -0,49
|
|FENER
|33,48
|713.937.392
|% 6,56
|
|EREGL
|19,23
|713.107.730
|% 2,78
|
|ASELS
|15,46
|701.725.491
|% 2,05
|
|KRDMD
|8,08
|675.126.162
|% 0,62
|
|GARAN
|8,12
|1.186.329.138
|% -0,49
|
|TSKB
|1,41
|188.770.225
|% 2,92
|
|YKBNK
|2,17
|270.548.213
|% 0,46
|
|KARSN
|4,94
|557.602.972
|% 2,07
|
|EKGYO
|1,98
|180.651.121
|% 1,02
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3835
|8,3854
|% -0,36
|
|Euro
|10,2438
|10,2510
|% -0,08
|
|Sterlin
|11,8317
|11,8911
|% -0,34
|
|Frank
|9,3169
|9,3731
|% -0,20
|
|Riyal
|2,2289
|2,2401
|% -0,37
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.884
|2,14
|
|Altın Gr.
|508
|508
|-1,27
|
|Cumhuriyet
|3.352
|3.403
|12,00
|
|Tam
|3.335
|3.419
|11,14
|
|Yarım
|1.612
|1.654
|5,39
|
|Çeyrek
|809
|827
|2,70
|
|Gümüş.Ons
|27,80
|27,82
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,50
|7,51
|0,05
|
|B. Petrol
|67,88
|67,88
|1,53
|
Seans Raporu
17:38
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17:51TIRE
Yüzde 5.04 oranında artışla 7.50 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 815, 952 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, PETKM, DOHOL
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17:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 86 artarak (% 0.39 ) 1, 261
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17:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERKO, SEYKM, SAMAT, SONME, TDGYO, TRILC, BASCM
-
17:48
TRILC, TIRE, SAMAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında