***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
14.06.2021 10:50
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.06.2021 tarih ve E-12233903-305.04-7105 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı TEB Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon'un izahname değişikliği onaylanmış olup, Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte bilginize sunulmuştur.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942125
BIST
12:071.461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,19
|Açılış
|: 1.467
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.469
En Düşük
1.458
12:078,3472
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0470
|Açılış
|: 8,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3850
|
8,3938
En Düşük
8,3031
12:0710,1198
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0434
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1706
En Düşük
10,0527
12:07498,81
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -7,94
|Açılış
|: 498,81
|
|Önceki Kapanış
|: 506,76
|
506,82
En Düşük
496,61
BIST En Aktif Hisseler12:07
|VAKKO
|13,75
|43.255.333
|% 10,00
|
|OYYAT
|24,78
|42.154.101
|% 9,94
|
|MERIT
|22,58
|121.390
|% 9,91
|
|EUKYO
|6,33
|2.307.723
|% 8,02
|
|KRGYO
|5,33
|11.853.489
|% 7,46
|
|TKURU
|142,00
|1.761.842
|% -9,96
|
|YESIL
|2,85
|4.013.900
|% -9,81
|
|RODRG
|16,11
|783.036
|% -5,24
|
|YAYLA
|4,10
|3.935.872
|% -4,21
|
|COSMO
|9,02
|72.340
|% -3,94
|
|THYAO
|14,80
|824.414.378
|% 1,44
|
|GARAN
|8,42
|440.629.555
|% -0,47
|
|YKBNK
|2,25
|286.083.361
|% -0,88
|
|FENER
|39,78
|280.599.761
|% 6,08
|
|BOBET
|5,63
|249.137.202
|% 5,23
|
|YKBNK
|2,25
|286.083.361
|% -0,88
|
|EKGYO
|2,22
|234.752.550
|% 0,00
|
|THYAO
|14,80
|824.414.378
|% 1,44
|
|GARAN
|8,42
|440.629.555
|% -0,47
|
|BOBET
|5,63
|249.137.202
|% 5,23
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3444
|8,3472
|% -0,56
|
|Euro
|10,1137
|10,1198
|% -0,43
|
|Sterlin
|11,7334
|11,7922
|% -0,63
|
|Frank
|9,2585
|9,3143
|% -0,56
|
|Riyal
|2,2215
|2,2327
|% -0,45
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|-19,25
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-7,84
|
|Cumhuriyet
|3.355
|3.406
|-13,00
|
|Tam
|3.339
|3.421
|-53,01
|
|Yarım
|1.614
|1.655
|-25,64
|
|Çeyrek
|809
|828
|-12,82
|
|Gümüş.Ons
|27,73
|27,76
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,44
|7,45
|-0,09
|
|B. Petrol
|73,58
|73,58
|0,89
|