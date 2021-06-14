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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

14.06.2021 10:50



***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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Açıklamalar

     Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.06.2021 tarih ve E-12233903-305.04-7105 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı TEB Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon'un izahname değişikliği onaylanmış olup, Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte bilginize sunulmuştur.
 
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942125


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Tam 3.339 3.421 -53,01  
Yarım 1.614 1.655 -25,64  
Çeyrek 809 828 -12,82  
Gümüş.Ons 27,73 27,76 -0,19  
Gümüş Gr. 7,44 7,45 -0,09  
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