***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
15.06.2021 16:36
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.06.2021 tarih ve 12233903-305.01.01-7102 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu'na bağlı TEB Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu'nun kurulmasına izin verilmiştir.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942414
BIST
17:591.442
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -11,89
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.457
En Düşük
1.432
17:598,5471
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0779
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,5909
En Düşük
8,4510
17:5910,3670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0997
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1600
|
10,4215
En Düşük
10,2523
17:59510,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,73
|Açılış
|: 510,93
|
|Önceki Kapanış
|: 508,20
|
515,06
En Düşük
506,11
BIST En Aktif Hisseler17:59
|UZERB
|41,80
|551.984
|% 10,00
|
|MRSHL
|277,20
|4.988.627
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,07
|11.110.359
|% 9,95
|
|TUREX
|10,21
|84.358.480
|% 9,90
|
|BOBET
|6,03
|380.313.721
|% 9,84
|
|BERA
|23,22
|50.324.238
|% -10,00
|
|TKURU
|127,80
|1.704.761
|% -10,00
|
|BAYRK
|10,79
|16.145.641
|% -9,93
|
|KLNMA
|20,14
|184.028
|% -9,93
|
|MERIT
|20,34
|1.092.339
|% -9,92
|
|EKGYO
|2,20
|1.382.915.843
|% 0,92
|
|HALKB
|5,30
|1.336.843.116
|% 4,95
|
|THYAO
|14,49
|1.141.627.721
|% -0,89
|
|GARAN
|8,42
|1.140.991.170
|% 0,72
|
|KRDMD
|7,54
|803.786.710
|% -1,31
|
|EKGYO
|2,20
|1.382.915.843
|% 0,92
|
|HALKB
|5,30
|1.336.843.116
|% 4,95
|
|YKBNK
|2,25
|565.154.251
|% 0,00
|
|VAKBN
|3,77
|629.351.074
|% 2,72
|
|IHLGM
|1,25
|173.358.601
|% 3,31
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5458
|8,5471
|% 0,92
|
|Euro
|10,3619
|10,3670
|% 0,97
|
|Sterlin
|12,0142
|12,0745
|% 0,87
|
|Frank
|9,4829
|9,5400
|% 1,13
|
|Riyal
|2,2749
|2,2863
|% 1,04
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|-6,48
|
|Altın Gr.
|511
|511
|2,71
|
|Cumhuriyet
|3.394
|3.445
|63,00
|
|Tam
|3.374
|3.459
|55,59
|
|Yarım
|1.631
|1.673
|26,89
|
|Çeyrek
|818
|837
|13,45
|
|Gümüş.Ons
|27,59
|27,63
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,58
|7,59
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,63
|73,63
|0,77
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 21 kaybederek (% -0.40 ) 1, 555
-
17:59
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, BERA, TKURU
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EKGYO, HALKB, THYAO
-
17:59XU100
Endeks 1, 445 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 64 altında . İşlem hacmi 15, 404.00 milyon TL de
-
17:59ULAS
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 4.37 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 508, 345 adet işlem