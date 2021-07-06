***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
06.07.2021 16:56
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.06.2021 tarih ve E-12233903-305.04-7997 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu'na bağlı TEB Portföy Para Piyasası Fonu'nun izahname değişikliği onaylanmış olup, Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte bilginize sunulmuştur.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946956
BIST
16:441.391
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,91
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.400
En Düşük
1.390
16:448,6642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6787
En Düşük
8,6270
16:4410,2586
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0343
|Açılış
|: 10,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3201
En Düşük
10,2348
16:44503,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 4,53
|Açılış
|: 503,74
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
505,22
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler16:44
|GWIND
|3,74
|136.276.656
|% 10,00
|
|EDATA
|7,26
|19.102.156
|% 10,00
|
|SELVA
|6,49
|19.190.454
|% 10,00
|
|DARDL
|15,63
|31.719.669
|% 9,99
|
|TKURU
|239,10
|7.909.796
|% 9,98
|
|DIRIT
|3,40
|452.228
|% -9,33
|
|AYES
|17,00
|261.244
|% -8,36
|
|ISBIR
|5.500,10
|1.159.072
|% -8,24
|
|SUMAS
|58,90
|119.895
|% -7,97
|
|NIBAS
|12,23
|7.646.249
|% -5,85
|
|GARAN
|8,69
|1.298.013.225
|% 0,58
|
|THYAO
|14,02
|598.260.716
|% -0,71
|
|KOZAL
|111,00
|413.879.244
|% -0,36
|
|EREGL
|18,18
|401.034.920
|% -0,22
|
|KRDMD
|6,96
|394.971.234
|% 0,58
|
|YKBNK
|2,22
|348.471.416
|% -0,45
|
|GARAN
|8,69
|1.298.013.225
|% 0,58
|
|PEKGY
|1,33
|102.785.599
|% 3,10
|
|ODAS
|1,93
|151.077.477
|% 1,58
|
|AKBNK
|5,44
|394.379.099
|% 0,00
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6625
|8,6642
|% 0,00
|
|Euro
|10,2523
|10,2586
|% -0,33
|
|Sterlin
|11,9544
|12,0143
|% -0,08
|
|Frank
|9,3476
|9,4039
|% -0,12
|
|Riyal
|2,3043
|2,3159
|% 0,01
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|18,68
|
|Altın Gr.
|504
|504
|5,04
|
|Cumhuriyet
|3.339
|3.389
|37,00
|
|Tam
|3.322
|3.408
|36,48
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|17,64
|
|Çeyrek
|805
|824
|8,83
|
|Gümüş.Ons
|26,50
|26,53
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,39
|7,39
|0,01
|
|B. Petrol
|75,80
|75,80
|-1,36
|