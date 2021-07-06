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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

06.07.2021 16:56



***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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Açıklamalar

     Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.06.2021 tarih ve E-12233903-305.04-7997 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları  Şemsiye Fonu'na bağlı TEB Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nun izahname değişikliği onaylanmış olup, Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte bilginize sunulmuştur.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946957


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Tam 3.320 3.405 33,92  
Yarım 1.604 1.647 16,41  
Çeyrek 805 824 8,21  
Gümüş.Ons 26,47 26,50 0,01  
Gümüş Gr. 7,39 7,40 0,01  
B. Petrol 76,04 76,04 -1,12  
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