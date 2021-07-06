***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
06.07.2021 16:56
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.06.2021 tarih ve E-12233903-305.04-7997 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu'na bağlı TEB Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nun izahname değişikliği onaylanmış olup, Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte bilginize sunulmuştur.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946957
BIST
17:201.385
En Yüksek
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BIST En Aktif Hisseler17:20
|SELVA
|6,49
|19.194.607
|% 10,00
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|GWIND
|3,74
|136.397.888
|% 10,00
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|EDATA
|7,26
|19.134.594
|% 10,00
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|DARDL
|15,63
|38.702.259
|% 9,99
|
|TKURU
|239,10
|7.909.796
|% 9,98
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|DIRIT
|3,40
|452.228
|% -9,33
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|AYES
|17,00
|261.244
|% -8,36
|
|ISBIR
|5.500,10
|1.159.072
|% -8,24
|
|SUMAS
|58,90
|119.895
|% -7,97
|
|NIBAS
|12,11
|7.941.974
|% -6,77
|
|GARAN
|8,65
|1.383.899.585
|% 0,12
|
|THYAO
|13,98
|663.281.430
|% -0,99
|
|EREGL
|18,08
|442.489.581
|% -0,77
|
|KOZAL
|110,60
|441.494.376
|% -0,72
|
|AKBNK
|5,39
|429.871.981
|% -0,92
|
|YKBNK
|2,22
|406.920.935
|% -0,45
|
|GARAN
|8,65
|1.383.899.585
|% 0,12
|
|TSKB
|1,28
|113.442.613
|% -0,78
|
|PEKGY
|1,34
|112.803.583
|% 3,88
|
|ODAS
|1,93
|159.586.195
|% 1,58
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6846
|8,6868
|% 0,26
|
|Euro
|10,2730
|10,2791
|% -0,13
|
|Sterlin
|11,9380
|11,9979
|% -0,22
|
|Frank
|9,3466
|9,4029
|% -0,13
|
|Riyal
|2,3025
|2,3140
|% -0,07
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.812
|1.812
|20,39
|
|Altın Gr.
|504
|504
|5,01
|
|Cumhuriyet
|3.335
|3.385
|33,00
|
|Tam
|3.320
|3.405
|33,92
|
|Yarım
|1.604
|1.647
|16,41
|
|Çeyrek
|805
|824
|8,21
|
|Gümüş.Ons
|26,47
|26,50
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,39
|7,40
|0,01
|
|B. Petrol
|76,04
|76,04
|-1,12
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