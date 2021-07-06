***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 02.07.2021 tarih ve E-12233903-305.04-8151 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu'na bağlı TEB Portföy Pusula Serbest Fon'un izahname değişikliği onaylanmış olup, Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte bilginize sunulmuştur.TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946975BIST