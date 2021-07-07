***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
07.07.2021 15:16
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.06.2021 tarih ve E-12233903-305.04-7997 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş.Para Piyasası Şemsiye Fonu'na bağlı TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu'nun izahname değişikliği onaylanmış olup, Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte bilginize sunulmuştur.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947692
BIST
15:211.389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 6,44
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.391
En Düşük
1.384
15:218,6807
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0055
|Açılış
|: 8,6670
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6921
En Düşük
8,6528
15:2110,2634
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0111
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
15:21503,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,82
|Açılış
|: 503,77
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,81
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler15:21
|TUREX
|10,52
|19.613.804
|% 9,93
|
|IDGYO
|1,92
|25.099.230
|% 9,71
|
|LOGO
|37,80
|92.359.383
|% 8,62
|
|AGYO
|2,26
|28.193.018
|% 8,13
|
|SELVA
|6,99
|48.115.687
|% 7,70
|
|TKURU
|215,20
|6.383.803
|% -10,00
|
|DENGE
|2,15
|1.524.406
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|166.531
|% -9,38
|
|VKFYO
|7,21
|829.280
|% -8,39
|
|MMCAS
|5,80
|101.876
|% -7,94
|
|GARAN
|8,76
|874.021.685
|% 1,74
|
|KRDMD
|7,11
|465.316.128
|% 2,75
|
|YKBNK
|2,26
|436.946.263
|% 1,80
|
|AKBNK
|5,39
|427.025.319
|% 0,37
|
|THYAO
|13,88
|412.511.761
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,26
|436.946.263
|% 1,80
|
|PEKGY
|1,26
|164.932.150
|% -5,26
|
|GARAN
|8,76
|874.021.685
|% 1,74
|
|AKBNK
|5,39
|427.025.319
|% 0,37
|
|KRDMD
|7,11
|465.316.128
|% 2,75
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6781
|8,6807
|% -0,06
|
|Euro
|10,2484
|10,2634
|% -0,11
|
|Sterlin
|11,9567
|12,0167
|% 0,05
|
|Frank
|9,3563
|9,4127
|% -0,01
|
|Riyal
|2,3043
|2,3159
|% -0,20
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|11,51
|
|Altın Gr.
|504
|504
|1,98
|
|Cumhuriyet
|3.337
|3.388
|-2,00
|
|Tam
|3.321
|3.407
|-1,96
|
|Yarım
|1.605
|1.648
|-0,94
|
|Çeyrek
|805
|824
|-0,47
|
|Gümüş.Ons
|26,35
|26,39
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|0,06
|
|B. Petrol
|74,98
|74,98
|0,45
|
Seans Raporu
15:21
daha fazla
-
15:33KRONT
Yüzde 4.33 oranında artışla 57.85 lira fiyatla işlem gören hissede 510, 105 adet işlem
-
15:32BASGZ
Yüzde 5.32 oranında artışla 13.06 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 417, 067 adet işlem
-
15:31FENER
Yüzde 4.32 oranında artışla 38.14 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 272, 672 adet işlem
-
15:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 1 artarak (% 0.48 ) 1, 495
-
15:30XU100
Endeks 1, 388 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 41 üstünde . İşlem hacmi 6, 811.00 milyon TL de