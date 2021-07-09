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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

09.07.2021 16:17



***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Açıklamalar

     Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.07.2021 tarih ve 12233903-305.01.01-8369 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu'na bağlı TEB Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu'nun kurulmasına izin verilmiştir.
   
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950001


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Çeyrek 803 822 -2,99  
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Gümüş Gr. 7,23 7,24 -0,01  
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