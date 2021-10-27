***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
27.10.2021 13:53
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.10.2021 tarih ve E-12233903-305.04-12023 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu'na bağlı TEB Portföy Pusula Serbest Fon'un izahname değişikliği onaylanmış olup, Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte bilginize sunulmuştur.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972739
BIST
14:021.510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,60
|Açılış
|: 1.508
|
|Önceki Kapanış
|: 1.509
|
1.518
En Düşük
1.503
14:029,5173
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0184
|Açılış
|: 9,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5507
En Düşük
9,4605
14:0211,0693
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0023
|Açılış
|: 11,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0250
|
11,1022
En Düşük
11,0003
14:02547,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -2,51
|Açılış
|: 547,68
|
|Önceki Kapanış
|: 549,94
|
550,73
En Düşük
543,55
BIST En Aktif Hisseler14:02
|JANTS
|64,50
|187.374.563
|% 9,97
|
|HEDEF
|2,84
|3.196.184
|% 9,65
|
|ZRGYO
|1,82
|52.802.110
|% 9,64
|
|FMIZP
|114,70
|47.658.836
|% 7,60
|
|TGSAS
|16,64
|19.006.064
|% 7,01
|
|BIOEN
|25,24
|236.481.574
|% -6,52
|
|KSTUR
|249,20
|335.423
|% -6,25
|
|SERVE
|14,01
|41.336
|% -4,69
|
|IZTAR
|23,52
|3.676.482
|% -3,92
|
|BERA
|9,81
|188.359.190
|% -3,82
|
|GARAN
|9,46
|1.733.513.504
|% 2,38
|
|EREGL
|19,56
|863.887.666
|% -2,20
|
|ASELS
|16,47
|708.585.061
|% -2,95
|
|THYAO
|14,84
|704.374.553
|% 0,95
|
|AKBNK
|5,74
|686.061.302
|% 2,87
|
|YKBNK
|2,64
|521.915.363
|% 1,54
|
|GARAN
|9,46
|1.733.513.504
|% 2,38
|
|EKGYO
|1,97
|291.430.657
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,74
|686.061.302
|% 2,87
|
|DOHOL
|2,69
|201.294.077
|% 1,13
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5154
|9,5173
|% -0,19
|
|Euro
|11,0609
|11,0693
|% 0,02
|
|Sterlin
|13,0127
|13,0780
|% -0,60
|
|Frank
|10,3062
|10,3683
|% -0,24
|
|Riyal
|2,5300
|2,5427
|% -0,23
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|-3,50
|
|Altın Gr.
|547
|548
|-2,37
|
|Cumhuriyet
|3.610
|3.664
|-1,00
|
|Tam
|3.594
|3.685
|3,74
|
|Yarım
|1.737
|1.782
|1,81
|
|Çeyrek
|871
|891
|0,90
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,98
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,35
|-0,07
|
|B. Petrol
|84,69
|84,69
|-0,96
|