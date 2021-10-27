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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

27.10.2021 13:53



***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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Açıklamalar

     Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.10.2021 tarih ve E-12233903-305.04-12023 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu'na bağlı TEB Portföy Pusula Serbest Fon'un izahname değişikliği onaylanmış olup, Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte bilginize sunulmuştur.
 
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972739


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
JANTS 64,50 187.374.563 % 9,97  
HEDEF 2,84 3.196.184 % 9,65  
ZRGYO 1,82 52.802.110 % 9,64  
FMIZP 114,70 47.658.836 % 7,60  
TGSAS 16,64 19.006.064 % 7,01  
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14:02 Alış Satış %  
Dolar 9,5154 9,5173 % -0,19  
Euro 11,0609 11,0693 % 0,02  
Sterlin 13,0127 13,0780 % -0,60  
Frank 10,3062 10,3683 % -0,24  
Riyal 2,5300 2,5427 % -0,23  
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Altın Ons 1.789 1.789 -3,50  
Altın Gr. 547 548 -2,37  
Cumhuriyet 3.610 3.664 -1,00  
Tam 3.594 3.685 3,74  
Yarım 1.737 1.782 1,81  
Çeyrek 871 891 0,90  
Gümüş.Ons 23,94 23,98 -0,19  
Gümüş Gr. 7,33 7,35 -0,07  
B. Petrol 84,69 84,69 -0,96  
Seans Raporu 14:02
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