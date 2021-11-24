***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
24.11.2021 17:10
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.10.2021 tarih ve E-12233903-305.04-12359 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu'na bağlı TEB Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu'nun izahname değişikliği onaylanmış olup, Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte bilginize sunulmuştur.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979457
BIST
17:241.802
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 17,91
|Açılış
|: 1.799
|
|Önceki Kapanış
|: 1.785
|
1.835
En Düşük
1.799
17:2412,0694
En Yüksek
|Değişim
|: -5,76%
|| -0,7379
|Açılış
|: 12,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5000
|
13,1843
En Düşük
11,5959
17:2413,5264
En Yüksek
|Değişim
|: -6,31%
|| -0,9109
|Açılış
|: 13,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0500
|
14,8152
En Düşük
13,0001
17:24691,17
En Yüksek
|Değişim
|: -6,41%
|| -47,38
|Açılış
|: 691,17
|
|Önceki Kapanış
|: 738,55
|
760,92
En Düşük
665,76
BIST En Aktif Hisseler17:24
|RALYH
|14,74
|20.373.748
|% 10,00
|
|PRKAB
|65,45
|46.080.596
|% 10,00
|
|MIATK
|21,02
|12.070.315
|% 9,99
|
|SAYAS
|24,22
|47.025.718
|% 9,99
|
|ATATP
|68,80
|77.045.869
|% 9,99
|
|TETMT
|228,10
|17.501.663
|% -9,98
|
|DITAS
|27,44
|127.792.889
|% -9,97
|
|KZBGY
|33,76
|59.181.552
|% -9,97
|
|ADESE
|0,88
|216.140.284
|% -9,28
|
|KSTUR
|215,20
|275.344
|% -6,84
|
|GARAN
|11,82
|4.534.164.321
|% 2,16
|
|THYAO
|19,09
|3.105.069.733
|% 1,98
|
|AKBNK
|7,00
|2.395.996.290
|% 1,45
|
|KRDMD
|8,75
|2.339.282.053
|% 0,46
|
|YKBNK
|3,50
|2.335.234.593
|% 1,74
|
|YKBNK
|3,50
|2.335.234.593
|% 1,74
|
|GARAN
|11,82
|4.534.164.321
|% 2,16
|
|AKBNK
|7,00
|2.395.996.290
|% 1,45
|
|PETKM
|7,97
|2.157.320.952
|% 0,50
|
|KRDMD
|8,75
|2.339.282.053
|% 0,46
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,0628
|12,0694
|% -5,76
|
|Euro
|13,5164
|13,5264
|% -6,31
|
|Sterlin
|16,0544
|16,1349
|% -6,17
|
|Frank
|12,8387
|12,9160
|% -6,20
|
|Riyal
|3,2075
|3,2236
|% -5,89
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|-7,55
|
|Altın Gr.
|686
|687
|-51,96
|
|Cumhuriyet
|4.554
|4.622
|-207,00
|
|Tam
|4.521
|4.651
|-215,03
|
|Yarım
|2.185
|2.250
|-104,02
|
|Çeyrek
|1.096
|1.125
|-52,00
|
|Gümüş.Ons
|23,50
|23,52
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|9,04
|9,05
|-0,71
|
|B. Petrol
|82,06
|82,06
|-0,25
|
Seans Raporu
17:24
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17:36ECZYT
Yüzde 8.90 oranında artışla 47.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 525, 902 adet işlem
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17:35XU100
Endeks 1, 807 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 24 üstünde . İşlem hacmi 43, 287.00 milyon TL de
-
17:34KONYA
Yüzde 9.47 oranında artışla 1, 012.20 lira fiyatla işlem gören hissede 103, 915 adet işlem
-
17:33KARTN
Yüzde 9.93 oranında artışla 60.35 lira fiyatla işlem gören hissede 816, 689 adet işlem
-
17:32NTHOL
Yüzde 5.54 oranında artışla 5.52 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 668, 507 adet işlem