***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
26.11.2021 12:03
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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TEB Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon'un Tasarruf Sahiplerine Duyuru'su ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979756
BIST
11:521.797
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -22,40
|Açılış
|: 1.811
|
|Önceki Kapanış
|: 1.819
|
1.811
En Düşük
1.788
11:5212,0794
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0796
|Açılış
|: 12,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9500
|
12,2735
En Düşük
11,9402
11:5213,6092
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1418
|Açılış
|: 13,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4000
|
13,7817
En Düşük
13,3965
11:52700,50
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 10,20
|Açılış
|: 700,50
|
|Önceki Kapanış
|: 690,30
|
709,62
En Düşük
687,28
BIST En Aktif Hisseler11:52
|BALAT
|9,68
|550.250
|% 10,00
|
|PENTA
|301,80
|14.330.575
|% 9,99
|
|YEOTK
|61,10
|112.130.652
|% 9,99
|
|RALYH
|17,83
|25.876.692
|% 9,99
|
|UZERB
|37,26
|489.596
|% 9,98
|
|IDEAS
|33,86
|31.108.212
|% -9,13
|
|KZBGY
|28,18
|53.241.315
|% -7,30
|
|PGSUS
|91,45
|220.546.838
|% -6,59
|
|TAVHL
|27,56
|193.177.658
|% -6,58
|
|THYAO
|17,57
|1.170.310.196
|% -6,44
|
|THYAO
|17,57
|1.170.310.196
|% -6,44
|
|GARAN
|11,60
|609.096.251
|% -1,19
|
|YKBNK
|3,29
|512.270.445
|% -1,20
|
|SASA
|39,24
|507.537.969
|% 0,26
|
|KRDMD
|8,72
|472.807.097
|% -1,80
|
|YKBNK
|3,29
|512.270.445
|% -1,20
|
|EKGYO
|2,17
|180.883.070
|% -1,81
|
|THYAO
|17,57
|1.170.310.196
|% -6,44
|
|HALKB
|5,24
|327.535.618
|% -0,19
|
|MOBTL
|1,69
|93.341.099
|% 1,20
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,0540
|12,0794
|% 0,66
|
|Euro
|13,5779
|13,6092
|% 1,05
|
|Sterlin
|16,0270
|16,1073
|% 0,55
|
|Frank
|12,9666
|13,0447
|% 1,54
|
|Riyal
|3,2108
|3,2269
|% 0,68
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|12,58
|
|Altın Gr.
|696
|696
|6,10
|
|Cumhuriyet
|4.551
|4.620
|10,00
|
|Tam
|4.529
|4.648
|0,94
|
|Yarım
|2.189
|2.248
|0,45
|
|Çeyrek
|1.098
|1.124
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,40
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|9,03
|9,05
|-0,07
|
|B. Petrol
|78,34
|78,34
|-3,88
|
Seans Raporu
11:52
daha fazla
-
12:03IDEAS
Yüzde -9.13 oranında düşüşle 33.86 lira fiyatla işlem gören hissede 903, 936 adet işlem
-
12:02
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, THYAO, TAVHL
-
12:02
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, GUBRF, BIMAS
-
12:02XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -23, 97 kaybederek (% -1.48 ) 1, 592
-
12:02
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PENTA, BALAT, YEOTK, RALYH, PRKAB, UZERB, TRILC, YONGA, KONKA, OZBAL