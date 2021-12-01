***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.12.2021 16:47
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.11.2021 tarih ve E-12233903-305.04-13725 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu'na bağlı TEB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon'un izahname değişikliği onaylanmış olup, Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte bilginize sunulmuştur.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980502
BIST
17:151.854
En Yüksek
|Değişim
|: 2,43%
|| 43,99
|Açılış
|: 1.823
|
|Önceki Kapanış
|: 1.810
|
1.858
En Düşük
1.823
17:1513,3254
En Yüksek
|Değişim
|: -2,53%
|| -0,3457
|Açılış
|: 13,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0500
|
13,8847
En Düşük
12,4197
17:1515,1448
En Yüksek
|Değişim
|: -2,46%
|| -0,3817
|Açılış
|: 15,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8300
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15,7106
En Düşük
14,0733
17:15769,04
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -9,71
|Açılış
|: 769,04
|
|Önceki Kapanış
|: 778,74
|
793,50
En Düşük
711,74
BIST En Aktif Hisseler17:15
|BURCE
|26,40
|16.773.747
|% 10,00
|
|ISBTR
|46.585,00
|838.530
|% 10,00
|
|ISATR
|283.356,70
|283.357
|% 10,00
|
|SONME
|34,12
|1.606.881
|% 9,99
|
|SNPAM
|10,24
|407.148
|% 9,99
|
|KUTPO
|116,50
|245.848.812
|% -9,97
|
|DOBUR
|212,30
|15.502.358
|% -9,97
|
|RALYH
|19,23
|10.871.334
|% -9,97
|
|EKIZ
|7,89
|1.351.472
|% -9,93
|
|EMNIS
|20,12
|557.919
|% -7,88
|
|GARAN
|11,65
|3.327.180.815
|% 2,01
|
|THYAO
|18,68
|2.918.097.555
|% 8,48
|
|SISE
|12,92
|2.243.619.672
|% 2,95
|
|SASA
|45,36
|2.152.110.648
|% 4,52
|
|ASELS
|22,00
|1.979.711.954
|% 1,20
|
|YKBNK
|3,30
|980.049.270
|% 4,10
|
|GARAN
|11,65
|3.327.180.815
|% 2,01
|
|EKGYO
|2,29
|602.329.968
|% 2,23
|
|TSKB
|1,51
|341.456.066
|% 2,03
|
|KRDMD
|8,87
|1.535.045.662
|% 3,74
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3028
|13,3254
|% -2,53
|
|Euro
|15,0932
|15,1448
|% -2,46
|
|Sterlin
|17,7851
|17,8743
|% -1,87
|
|Frank
|14,4905
|14,5777
|% -2,29
|
|Riyal
|3,5524
|3,5702
|% -2,20
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|17,66
|
|Altın Gr.
|766
|766
|-12,89
|
|Cumhuriyet
|5.067
|5.144
|83,00
|
|Tam
|5.038
|5.170
|81,48
|
|Yarım
|2.435
|2.501
|39,41
|
|Çeyrek
|1.221
|1.250
|19,71
|
|Gümüş.Ons
|22,75
|22,77
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,76
|9,78
|-0,24
|
|B. Petrol
|70,88
|70,88
|1,65
|