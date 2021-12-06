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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

06.12.2021 16:44
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.12.2021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/12/2021 tarih ve E-12233903-350.05.01-13923 sayılı izni ile Şirket sermayesinin iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle TL.2.458.293,- artırılarak, TL.4.401.917,-'dan TL.6.860.210,-'na yükseltilmesi talebimiz olumlu karşılanmıştır. 
    Mevcut Çıkarılmış  Sermayenin Ortaklar Arasındaki Dağılımı ve Sermaye Artırımı Sonrasında  Oluşacak Ortaklık Yapısını Gösterir Tablo

     
    ESKİ
    YENİ

    Ortağın Ticaret Unvanı
      Pay Tutarı
(TL)
      Pay Oranı
(%)
      Pay Tutarı
(TL)
      Pay Oranı
(%)

    TEB Yatırım  Menkul Değerler A.Ş.
    1.282.854,00
    29,14
    1.999.276,19
    29,14

    Türk Ekonomi  Bankası A.Ş.
    1.127.060,00
    25,60
    1.756.477,53
    25,60

    TEB Holding  A.Ş.
    1.095.602,00
    24,89
    1.707.451,50
    24,89

    BNPP  Yatırımlar Holding A.Ş.
    896.400,00
    20,36
    1.397.003,22
    20,36

    TEB Faktoring  A.Ş.
    1,00
    0,01
    1,56
    0,01

    TOPLAM
    4.401.917,00
    100,00
    6.860.210,00
    100,00





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981203


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PKENT 4.926,00 6.403.524 % 10,00  
BAGFS 11,55 10.517.996 % 10,00  
RNPOL 10,89 199.287 % 10,00  
BASCM 12,10 496.198 % 10,00  
YBTAS 13.347,40 1.053.149 % 10,00  
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Altın Gr. 788 788 1,58  
Cumhuriyet 5.223 5.302 5,00  
Tam 5.200 5.329 10,25  
Yarım 2.513 2.578 4,96  
Çeyrek 1.260 1.289 2,48  
Gümüş.Ons 22,29 22,32 -0,24  
Gümüş Gr. 9,86 9,88 -0,07  
B. Petrol 71,98 71,98 2,10  
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