***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
06.12.2021 16:44
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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06.12.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/12/2021 tarih ve E-12233903-350.05.01-13923 sayılı izni ile Şirket sermayesinin iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle TL.2.458.293,- artırılarak, TL.4.401.917,-'dan TL.6.860.210,-'na yükseltilmesi talebimiz olumlu karşılanmıştır.
Mevcut Çıkarılmış Sermayenin Ortaklar Arasındaki Dağılımı ve Sermaye Artırımı Sonrasında Oluşacak Ortaklık Yapısını Gösterir Tablo
ESKİ
YENİ
Ortağın Ticaret Unvanı
Pay Tutarı
(TL)
Pay Oranı
(%)
Pay Tutarı
(TL)
Pay Oranı
(%)
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
1.282.854,00
29,14
1.999.276,19
29,14
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
1.127.060,00
25,60
1.756.477,53
25,60
TEB Holding A.Ş.
1.095.602,00
24,89
1.707.451,50
24,89
BNPP Yatırımlar Holding A.Ş.
896.400,00
20,36
1.397.003,22
20,36
TEB Faktoring A.Ş.
1,00
0,01
1,56
0,01
TOPLAM
4.401.917,00
100,00
6.860.210,00
100,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981203
BIST
18:051.927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 16,98
|Açılış
|: 1.917
|
|Önceki Kapanış
|: 1.910
|
1.928
En Düşük
1.899
18:0513,7599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0413
|Açılış
|: 13,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7450
|
13,8712
En Düşük
13,6673
18:0515,5541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0179
|Açılış
|: 15,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,6685
En Düşük
15,4431
18:05788,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,50
|Açılış
|: 788,03
|
|Önceki Kapanış
|: 786,53
|
795,99
En Düşük
783,18
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKENT
|4.926,00
|6.403.524
|% 10,00
|
|BAGFS
|11,55
|10.517.996
|% 10,00
|
|RNPOL
|10,89
|199.287
|% 10,00
|
|BASCM
|12,10
|496.198
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.347,40
|1.053.149
|% 10,00
|
|MIATK
|31,68
|276.201.010
|% -10,00
|
|DOBUR
|154,80
|822.452
|% -10,00
|
|SODSN
|28,84
|1.267.518
|% -9,99
|
|KTSKR
|32,16
|355.933.048
|% -9,97
|
|EDATA
|13,55
|64.767.156
|% -9,97
|
|SISE
|13,34
|2.930.301.229
|% 0,68
|
|GARAN
|11,84
|2.929.913.622
|% 1,54
|
|THYAO
|18,69
|1.793.632.189
|% 0,86
|
|PETKM
|8,45
|1.322.946.911
|% 3,05
|
|KRDMD
|9,30
|1.278.461.865
|% -0,32
|
|TSKB
|1,63
|639.324.538
|% 2,52
|
|YKBNK
|3,55
|1.147.907.904
|% 3,20
|
|ODAS
|1,65
|426.429.136
|% 1,23
|
|GARAN
|11,84
|2.929.913.622
|% 1,54
|
|SISE
|13,34
|2.930.301.229
|% 0,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7584
|13,7599
|% 0,30
|
|Euro
|15,5191
|15,5541
|% 0,12
|
|Sterlin
|18,1919
|18,2832
|% 0,46
|
|Frank
|14,8151
|14,9044
|% -0,47
|
|Riyal
|3,6591
|3,6775
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.782
|-1,60
|
|Altın Gr.
|788
|788
|1,58
|
|Cumhuriyet
|5.223
|5.302
|5,00
|
|Tam
|5.200
|5.329
|10,25
|
|Yarım
|2.513
|2.578
|4,96
|
|Çeyrek
|1.260
|1.289
|2,48
|
|Gümüş.Ons
|22,29
|22,32
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,88
|-0,07
|
|B. Petrol
|71,98
|71,98
|2,10
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59PCILT
Yüzde 9.98 oranında artışla 13.89 lira fiyatla işlem gören hissede 172, 307 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 1, 924 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 69 üstünde . İşlem hacmi 28, 507.00 milyon TL de
-
17:57TRGYO
Yüzde 9.78 oranında artışla 4.49 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 385, 921 adet işlem
-
17:56BIMAS
Yüzde 4.08 oranında artışla 72.75 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 850, 620 adet işlem
-
17:55IHLAS
Yüzde 5.00 oranında artışla 0.63 lira fiyatla işlem gören hissede 61, 969, 659 adet işlem