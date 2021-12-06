***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.12.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 03/12/2021 tarih ve E-12233903-350.05.01-13923 sayılı izni ile Şirket sermayesinin iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle TL.2.458.293,- artırılarak, TL.4.401.917,-'dan TL.6.860.210,-'na yükseltilmesi talebimiz olumlu karşılanmıştır.Mevcut Çıkarılmış Sermayenin Ortaklar Arasındaki Dağılımı ve Sermaye Artırımı Sonrasında Oluşacak Ortaklık Yapısını Gösterir TabloESKİYENİOrtağın Ticaret UnvanıPay Tutarı(TL)Pay Oranı(%)Pay Tutarı(TL)Pay Oranı(%)TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.1.282.854,0029,141.999.276,1929,14Türk Ekonomi Bankası A.Ş.1.127.060,0025,601.756.477,5325,60TEB Holding A.Ş.1.095.602,0024,891.707.451,5024,89BNPP Yatırımlar Holding A.Ş.896.400,0020,361.397.003,2220,36TEB Faktoring A.Ş.1,000,011,560,01TOPLAM4.401.917,00100,006.860.210,00100,00http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981203BIST