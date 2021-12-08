***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
08.12.2021 11:15
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.12.2021 tarih ve E-12233903-305.04-14042 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu'na bağlı TEB Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu'nun izahname değişikliği onaylanmış olup, Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte bilginize sunulmuştur.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981884
BIST
11:582.001
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 19,81
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.006
En Düşük
1.990
11:5813,6272
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1371
|Açılış
|: 13,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,6562
En Düşük
13,4450
11:5815,3954
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1783
|Açılış
|: 15,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,4320
En Düşük
15,1751
11:58782,93
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 8,55
|Açılış
|: 782,93
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
785,67
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler11:58
|BAGFS
|13,97
|10.913.542
|% 10,00
|
|MZHLD
|38,76
|2.256.104
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|1.259.929
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|12.627.781
|% 9,97
|
|PCILT
|16,79
|16.453.696
|% 9,95
|
|CRDFA
|4,86
|15.585.652
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|241.743
|% -10,00
|
|UZERB
|36,42
|222.162
|% -9,99
|
|SELVA
|10,52
|10.259.218
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,16
|85.497.841
|% -7,94
|
|SISE
|14,71
|1.832.500.748
|% 0,27
|
|THYAO
|20,12
|1.699.846.983
|% 4,79
|
|GARAN
|11,94
|1.313.988.433
|% 0,93
|
|ASELS
|23,74
|1.306.451.092
|% 2,86
|
|KRDMD
|9,74
|861.589.042
|% 0,41
|
|YKBNK
|3,64
|758.013.725
|% 1,96
|
|TSKB
|1,67
|215.868.769
|% 3,09
|
|SISE
|14,71
|1.832.500.748
|% 0,27
|
|GARAN
|11,94
|1.313.988.433
|% 0,93
|
|SKBNK
|1,23
|127.842.256
|% 0,82
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6154
|13,6272
|% 1,02
|
|Euro
|15,3666
|15,3954
|% 1,17
|
|Sterlin
|17,9483
|18,0383
|% 0,77
|
|Frank
|14,6419
|14,7301
|% 0,78
|
|Riyal
|3,6137
|3,6318
|% 0,81
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|3,45
|
|Altın Gr.
|782
|782
|7,36
|
|Cumhuriyet
|5.173
|5.251
|-51,00
|
|Tam
|5.149
|5.280
|-4,08
|
|Yarım
|2.489
|2.554
|-1,97
|
|Çeyrek
|1.248
|1.277
|-0,99
|
|Gümüş.Ons
|22,45
|22,48
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|9,81
|9,82
|0,05
|
|B. Petrol
|75,20
|75,20
|-0,24
|
Seans Raporu
11:58
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12:11MAALT
Yüzde 6.83 oranında artışla 259.50 lira fiyatla işlem gören hissede 181, 873 adet işlem
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12:10
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, BIMAS, DOHOL
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12:10XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 5 artarak (% 1.11 ) 1, 777
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12:10
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PCILT, RNPOL, ISBIR, BAGFS, MZHLD, DOBUR
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12:10
Tabandan işlem gören hisse senetleri : UZERB, SELVA, QNBFL, CRDFA