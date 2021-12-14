***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
14.12.2021 11:39
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.12.2021 tarih ve E-12233903-305.04-14226 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş.Para Piyasası Şemsiye Fonu'na bağlı TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu'nun izahname değişikliği onaylanmış olup, Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte bilginize sunulmuştur.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983067
BIST
12:562.137
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 35,90
|Açılış
|: 2.124
|
|Önceki Kapanış
|: 2.102
|
2.153
En Düşük
2.124
12:5614,2721
En Yüksek
|Değişim
|: 3,18%
|| 0,4395
|Açılış
|: 14,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1800
|
14,2941
En Düşük
13,7980
12:5616,1771
En Yüksek
|Değişim
|: 3,59%
|| 0,5599
|Açılış
|: 16,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0000
|
16,1771
En Düşük
15,5796
12:56816,52
En Yüksek
|Değişim
|: 2,73%
|| 21,68
|Açılış
|: 816,52
|
|Önceki Kapanış
|: 794,84
|
821,78
En Düşük
792,66
BIST En Aktif Hisseler12:56
|SONME
|41,38
|707.681
|% 9,99
|
|NIBAS
|15,21
|23.606.800
|% 9,98
|
|DOBUR
|136,60
|3.409.399
|% 9,98
|
|ORCAY
|23,46
|56.557.478
|% 9,93
|
|EUHOL
|2,38
|16.311.942
|% 9,68
|
|MMCAS
|3,55
|2.309.115
|% -9,90
|
|RALYH
|13,63
|926.077
|% -9,01
|
|ISBIR
|56,40
|440.710
|% -7,77
|
|FENER
|32,08
|120.229.410
|% -7,55
|
|TUCLK
|15,97
|38.901.030
|% -7,26
|
|GARAN
|12,13
|3.538.716.544
|% 1,76
|
|PETKM
|10,11
|2.060.359.966
|% 1,71
|
|THYAO
|22,78
|1.506.003.323
|% 0,62
|
|YKBNK
|3,93
|1.369.515.755
|% 5,36
|
|KRDMD
|11,62
|1.189.436.069
|% 1,40
|
|YKBNK
|3,93
|1.369.515.755
|% 5,36
|
|GARAN
|12,13
|3.538.716.544
|% 1,76
|
|TSKB
|1,70
|359.747.662
|% 3,03
|
|PETKM
|10,11
|2.060.359.966
|% 1,71
|
|SKBNK
|1,26
|207.609.803
|% 2,44
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2685
|14,2721
|% 3,18
|
|Euro
|16,1394
|16,1771
|% 3,59
|
|Sterlin
|18,7676
|18,8618
|% 3,01
|
|Frank
|15,3990
|15,4918
|% 3,11
|
|Riyal
|3,7846
|3,8036
|% 2,96
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|-3,31
|
|Altın Gr.
|816
|816
|21,64
|
|Cumhuriyet
|5.418
|5.500
|54,00
|
|Tam
|5.388
|5.528
|34,84
|
|Yarım
|2.604
|2.674
|16,86
|
|Çeyrek
|1.306
|1.337
|8,43
|
|Gümüş.Ons
|22,18
|22,20
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,16
|10,17
|0,24
|
|B. Petrol
|74,55
|74,55
|0,16
|