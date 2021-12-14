***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
14.12.2021 11:40
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.12.2021 tarih ve E-12233903-305.04-14226 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş.Para Piyasası Şemsiye Fonu'na bağlı TEB Portföy Para Piyasası Fonu'nun izahname değişikliği onaylanmış olup, Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte bilginize sunulmuştur.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983068
BIST
18:052.162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 4,52
|Açılış
|: 2.191
|
|Önceki Kapanış
|: 2.158
|
2.195
En Düşük
2.146
18:0514,7654
En Yüksek
|Değişim
|: 2,56%
|| 0,3691
|Açılış
|: 14,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3800
|
14,8300
En Düşük
14,3636
18:0516,6665
En Yüksek
|Değişim
|: 2,80%
|| 0,4539
|Açılış
|: 16,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2200
|
16,7240
En Düşük
16,1749
18:05842,22
En Yüksek
|Değişim
|: 2,76%
|| 22,60
|Açılış
|: 842,22
|
|Önceki Kapanış
|: 819,62
|
843,96
En Düşük
817,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CEOEM
|14,96
|65.175.521
|% 10,00
|
|DOGUB
|3,85
|3.372.636
|% 10,00
|
|PKENT
|5.512,10
|4.348.843
|% 10,00
|
|TETMT
|275,00
|6.138.052
|% 10,00
|
|ISKUR
|664.400,00
|1.974.800
|% 10,00
|
|OYLUM
|7,57
|20.070.186
|% -9,99
|
|MERIT
|30,90
|103.323.060
|% -9,97
|
|SODSN
|32,68
|1.607.625
|% -9,97
|
|SONME
|37,26
|11.412.458
|% -9,96
|
|RALYH
|13,45
|6.040.813
|% -9,73
|
|THYAO
|23,48
|4.995.695.405
|% 3,99
|
|GARAN
|11,99
|4.241.188.040
|% -1,40
|
|KRDMD
|11,61
|3.470.651.659
|% -0,68
|
|SISE
|16,23
|2.839.610.288
|% -2,17
|
|YKBNK
|3,83
|2.228.068.329
|% -1,79
|
|EKGYO
|2,61
|1.654.710.821
|% -2,97
|
|YKBNK
|3,83
|2.228.068.329
|% -1,79
|
|TSKB
|1,64
|959.615.510
|% -3,53
|
|SKBNK
|1,22
|558.548.492
|% -3,17
|
|GARAN
|11,99
|4.241.188.040
|% -1,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7633
|14,7654
|% 2,56
|
|Euro
|16,6231
|16,6665
|% 2,80
|
|Sterlin
|19,5035
|19,6013
|% 2,78
|
|Frank
|15,9163
|16,0121
|% 2,63
|
|Riyal
|3,9322
|3,9519
|% 2,79
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|-3,09
|
|Altın Gr.
|842
|843
|23,04
|
|Cumhuriyet
|5.592
|5.676
|184,00
|
|Tam
|5.562
|5.706
|183,54
|
|Yarım
|2.688
|2.760
|88,79
|
|Çeyrek
|1.348
|1.380
|44,39
|
|Gümüş.Ons
|21,58
|21,60
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|10,29
|10,31
|0,15
|
|B. Petrol
|72,72
|72,72
|-0,98
|