***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
14.12.2021 11:41
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.12.2021 tarih ve E-12233903-305.04-14226 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fon'a bağlı TEB Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nun izahname değişikliği onaylanmış olup, Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte bilginize sunulmuştur.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983070
BIST
18:052.158
En Yüksek
|Değişim
|: 2,68%
|| 56,23
|Açılış
|: 2.124
|
|Önceki Kapanış
|: 2.102
|
2.158
En Düşük
2.124
18:0514,3973
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 14,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1800
|
14,4300
En Düşük
14,3657
18:0516,2273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0147
|Açılış
|: 16,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0000
|
16,2482
En Düşük
16,1824
18:05819,97
En Yüksek
|Değişim
|: 3,16%
|| 25,14
|Açılış
|: 819,84
|
|Önceki Kapanış
|: 794,84
|
824,61
En Düşük
792,66
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SODSN
|36,30
|2.125.403
|% 10,00
|
|MERIT
|34,32
|95.706.500
|% 10,00
|
|TKFEN
|26,20
|1.151.402.730
|% 9,99
|
|GARFA
|16,51
|10.278.863
|% 9,99
|
|SONME
|41,38
|3.020.119
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|5.159.275
|% -9,98
|
|FENER
|31,76
|191.665.436
|% -8,47
|
|KLGYO
|2,01
|98.468.792
|% -7,80
|
|RNPOL
|13,23
|330.562.928
|% -7,61
|
|QNBFL
|82,00
|750.860
|% -7,34
|
|GARAN
|12,16
|8.259.844.792
|% 2,01
|
|PETKM
|10,14
|5.620.736.546
|% 2,01
|
|THYAO
|22,58
|2.589.281.991
|% -0,27
|
|KRDMD
|11,69
|2.516.420.146
|% 2,01
|
|YKBNK
|3,90
|2.475.168.379
|% 4,56
|
|GARAN
|12,16
|8.259.844.792
|% 2,01
|
|EKGYO
|2,69
|1.737.463.775
|% 6,32
|
|YKBNK
|3,90
|2.475.168.379
|% 4,56
|
|PETKM
|10,14
|5.620.736.546
|% 2,01
|
|TSKB
|1,70
|784.018.136
|% 3,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3784
|14,3973
|% 0,01
|
|Euro
|16,1787
|16,2273
|% 0,09
|
|Sterlin
|18,9808
|19,0760
|% 4,18
|
|Frank
|15,5181
|15,6116
|% 3,91
|
|Riyal
|3,8268
|3,8460
|% 4,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-0,04
|
|Altın Gr.
|820
|820
|25,00
|
|Cumhuriyet
|5.410
|5.492
|46,00
|
|Tam
|5.383
|5.523
|29,61
|
|Yarım
|2.602
|2.672
|14,32
|
|Çeyrek
|1.305
|1.336
|7,16
|
|Gümüş.Ons
|21,92
|21,97
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,15
|10,17
|0,01
|
|B. Petrol
|73,34
|73,34
|-1,05
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TKFEN, EKGYO, SASA
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 44, 57 artarak (% 2.38 ) 1, 914
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKFGY, DOBUR, UNLU, MERIT, UTPYA, SONME, HEDEF, MEDTR, PAMEL, GARFA
-
17:59
DNISI, UNLU, PRKAB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
TEKTU, SAMAT, LUKSK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında