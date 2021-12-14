***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
14.12.2021 11:46
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.12.2021 tarih ve E-12233903-305.04-14226 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fon'a bağlı TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu'nun izahname değişikliği onaylanmış olup, Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte bilginize sunulmuştur.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983074
BIST
14:382.174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 15,91
|Açılış
|: 2.191
|
|Önceki Kapanış
|: 2.158
|
2.195
En Düşük
2.146
14:3814,6850
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 0,2887
|Açılış
|: 14,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3800
|
14,7632
En Düşük
14,3636
14:3816,5621
En Yüksek
|Değişim
|: 2,16%
|| 0,3495
|Açılış
|: 16,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2200
|
16,6400
En Düşük
16,1749
14:38836,27
En Yüksek
|Değişim
|: 2,03%
|| 16,65
|Açılış
|: 836,27
|
|Önceki Kapanış
|: 819,62
|
839,43
En Düşük
817,58
BIST En Aktif Hisseler14:38
|DOGUB
|3,85
|3.282.231
|% 10,00
|
|TETMT
|275,00
|5.947.477
|% 10,00
|
|PKENT
|5.512,10
|3.665.343
|% 10,00
|
|NIBAS
|16,73
|17.263.010
|% 9,99
|
|EPLAS
|26,28
|15.884.367
|% 9,96
|
|SODSN
|32,68
|818.174
|% -9,97
|
|CASA
|129,70
|733.664
|% -9,30
|
|BASCM
|11,75
|135.650
|% -7,84
|
|MMCAS
|4,02
|2.937.370
|% -7,16
|
|ATLAS
|1,35
|5.034.824
|% -6,90
|
|THYAO
|24,26
|3.458.058.121
|% 7,44
|
|GARAN
|12,18
|2.615.386.024
|% 0,16
|
|KRDMD
|11,89
|2.269.072.676
|% 1,71
|
|SISE
|16,29
|1.948.583.249
|% -1,81
|
|PETKM
|10,39
|1.535.510.459
|% 2,47
|
|EKGYO
|2,73
|1.144.459.818
|% 1,49
|
|TSKB
|1,71
|651.899.254
|% 0,59
|
|YKBNK
|3,90
|1.452.286.058
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,24
|373.213.562
|% -1,59
|
|GARAN
|12,18
|2.615.386.024
|% 0,16
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6736
|14,6850
|% 2,01
|
|Euro
|16,5400
|16,5621
|% 2,16
|
|Sterlin
|19,4184
|19,5158
|% 2,33
|
|Frank
|15,8369
|15,9323
|% 2,12
|
|Riyal
|3,9065
|3,9261
|% 2,11
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-2,29
|
|Altın Gr.
|836
|837
|17,02
|
|Cumhuriyet
|5.537
|5.621
|129,00
|
|Tam
|5.530
|5.673
|150,61
|
|Yarım
|2.671
|2.743
|71,00
|
|Çeyrek
|1.340
|1.371
|35,50
|
|Gümüş.Ons
|21,75
|21,77
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,29
|10,31
|0,14
|
|B. Petrol
|72,56
|72,56
|-1,14
|
Seans Raporu
14:38
daha fazla
-
14:52TAVHL
Yüzde 4.31 oranında artışla 39.70 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 009, 344 adet işlem
-
14:51ENKAI
Yüzde 4.86 oranında artışla 17.70 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 202, 132 adet işlem
-
14:50XU100
Endeks 2, 174 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 74 üstünde . İşlem hacmi 33, 559.00 milyon TL de
-
14:50PGSUS
Yüzde 4.98 oranında artışla 107.60 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 429, 723 adet işlem
-
14:49ESCAR
Yüzde 6.04 oranında artışla 36.50 lira fiyatla işlem gören hissede 670, 111 adet işlem