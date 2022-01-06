***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin sermaye artırımı 24.12.2021 tarihinde tescil olmuş, 27.12.2021 tarih ve 10481 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.Sermaye Artırımı Sonrası Ortaklık Yapısını Gösterir TabloOrtağın Ticaret Unvanı Pay Tutarı (TL) Pay Oranı (%)TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.1,999,276.19 29.14Türk Ekonomi Bankası A.Ş.1,756,477.53 25.60TEB Holding A.Ş.1,707,451.50 24.89BNPP Yatırımlar Holding A.Ş.1,397,003.22 20.36TEB Faktoring A.Ş. 1.56 0.01TOPLAM6,860,210.00 100.00Saygılarımızla,TEB Portföy Yönetimi A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989282BIST