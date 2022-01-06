***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
06.01.2022 12:32
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Şirketimizin sermaye artırımı 24.12.2021 tarihinde tescil olmuş, 27.12.2021 tarih ve 10481 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
Sermaye Artırımı Sonrası Ortaklık Yapısını Gösterir Tablo
Ortağın Ticaret Unvanı Pay Tutarı (TL) Pay Oranı (%)
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
1,999,276.19 29.14
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
1,756,477.53 25.60
TEB Holding A.Ş.
1,707,451.50 24.89
BNPP Yatırımlar Holding A.Ş.
1,397,003.22 20.36
TEB Faktoring A.Ş. 1.56 0.01
TOPLAM
6,860,210.00 100.00
Saygılarımızla,
TEB Portföy Yönetimi A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989282
BIST
15:542.015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 10,13
|Açılış
|: 1.993
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.022
En Düşük
1.978
15:5413,7397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0716
|Açılış
|: 13,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5000
|
13,8789
En Düşük
13,4921
15:5415,6096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1447
|Açılış
|: 15,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2300
|
15,7054
En Düşük
15,2554
15:54794,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,82
|Açılış
|: 794,04
|
|Önceki Kapanış
|: 794,86
|
804,05
En Düşük
779,51
BIST En Aktif Hisseler15:54
|UZERB
|46,56
|1.558.363
|% 9,97
|
|HUBVC
|10,07
|14.772.133
|% 9,93
|
|DOBUR
|103,10
|7.414.746
|% 9,91
|
|ORCAY
|28,86
|9.596.469
|% 8,91
|
|MTRYO
|1,69
|2.103.131
|% 6,96
|
|ELITE
|22,04
|46.587.628
|% -9,97
|
|KRGYO
|7,16
|63.122.319
|% -8,44
|
|MARKA
|3,98
|3.438.076
|% -6,35
|
|EKIZ
|6,90
|159.308
|% -5,99
|
|YBTAS
|13.906,40
|42.572
|% -5,85
|
|THYAO
|25,08
|2.924.569.360
|% 4,94
|
|EREGL
|30,58
|1.985.272.223
|% -0,91
|
|GARAN
|11,52
|1.810.137.400
|% 0,61
|
|SISE
|14,73
|1.459.698.575
|% 2,22
|
|KRDMD
|10,45
|1.360.853.449
|% 1,46
|
|YKBNK
|3,50
|972.737.918
|% -0,28
|
|EKGYO
|2,26
|363.238.322
|% -1,31
|
|GARAN
|11,52
|1.810.137.400
|% 0,61
|
|KRDMD
|10,45
|1.360.853.449
|% 1,46
|
|PETKM
|9,20
|1.091.330.171
|% 4,07
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7199
|13,7397
|% 0,52
|
|Euro
|15,4515
|15,6096
|% 0,94
|
|Sterlin
|18,5705
|18,6636
|% 0,66
|
|Frank
|14,9203
|15,0101
|% 0,68
|
|Riyal
|3,6547
|3,6730
|% 0,82
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|794
|794
|-0,95
|
|Cumhuriyet
|5.286
|5.366
|26,00
|
|Tam
|5.259
|5.396
|24,91
|
|Yarım
|2.542
|2.610
|12,05
|
|Çeyrek
|1.275
|1.305
|6,03
|
|Gümüş.Ons
|22,11
|22,14
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|9,82
|9,82
|-0,18
|
Seans Raporu
15:54
daha fazla
-
16:09AYDEM
Yüzde 5.34 oranında artışla 6.51 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 839, 064 adet işlem
-
16:08RTALB
Yüzde 4.89 oranında artışla 22.72 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 143, 806 adet işlem
-
16:07PENGD
Yüzde 6.22 oranında artışla 3.93 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 482, 479 adet işlem
-
16:06XU100
Endeks 2, 013 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 37 üstünde . İşlem hacmi 23, 835.00 milyon TL de
-
16:06RTALB
Yüzde 4.80 oranında artışla 22.70 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 133, 486 adet işlem