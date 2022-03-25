***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
25.03.2022 15:47
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.03.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-19134 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon'a bağlı TEB Portföy Metaverse ve Dijital Teknolojiler Değişken Fon'un kurulmasına izin verilmiştir.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013020
BIST
15:352.189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 12,67
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.195
En Düşük
2.180
15:3514,8440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0198
|Açılış
|: 14,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8584
En Düşük
14,7991
15:3516,3588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0304
|Açılış
|: 16,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2900
|
16,4174
En Düşük
16,2680
15:35932,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,25
|Açılış
|: 932,93
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
929,61
BIST En Aktif Hisseler15:34
|PKENT
|255,60
|116.725.085
|% 9,98
|
|SERVE
|16,57
|539.619
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|54.642.998
|% 9,94
|
|ENSRI
|20,48
|259.120.161
|% 9,93
|
|SNKRN
|30,88
|499.780
|% 8,89
|
|SANEL
|6,10
|2.204.642
|% -7,15
|
|ANHYT
|13,99
|19.160.419
|% -4,29
|
|ETILR
|8,01
|784.853
|% -3,49
|
|ISSEN
|15,45
|11.752.007
|% -3,32
|
|SELGD
|4,13
|2.102.421
|% -3,28
|
|KRDMD
|15,39
|1.307.768.870
|% 0,13
|
|THYAO
|28,30
|1.054.105.740
|% 0,64
|
|SMRTG
|16,37
|771.038.568
|% 6,30
|
|SASA
|59,35
|762.699.039
|% 1,37
|
|KARSN
|4,73
|733.984.384
|% 5,11
|
|YKBNK
|3,94
|355.045.067
|% 0,25
|
|EKGYO
|2,29
|183.089.694
|% 1,33
|
|ODAS
|1,60
|101.698.879
|% -0,62
|
|SMRTG
|16,37
|771.038.568
|% 6,30
|
|SISE
|14,36
|552.411.814
|% 0,35
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8394
|14,8431
|% 0,13
|
|Euro
|16,3466
|16,3569
|% 0,17
|
|Sterlin
|19,5357
|19,6336
|% 0,29
|
|Frank
|15,9510
|16,0471
|% 0,55
|
|Riyal
|3,9443
|3,9641
|% 0,17
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.953
|-4,25
|
|Altın Gr.
|932
|932
|-0,34
|
|Cumhuriyet
|6.174
|6.267
|-8,00
|
|Tam
|6.142
|6.295
|-12,75
|
|Yarım
|2.969
|3.045
|-6,17
|
|Çeyrek
|1.489
|1.522
|-3,08
|
|Gümüş.Ons
|25,56
|25,59
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,21
|12,23
|0,06
|
|B. Petrol
|116
|116
|-3,09
|
Seans Raporu
15:34
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-
15:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 95 artarak (% 0.54 ) 2, 433
-
15:48AKSA
Yüzde 8.37 oranında artışla 43.52 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 702, 408 adet işlem
-
15:47AYEN
Yüzde 6.67 oranında artışla 13.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 932, 038 adet işlem
-
15:46KLSYN
Yüzde 4.49 oranında artışla 1.63 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 520, 087 adet işlem
-
15:44CEMTS
Yüzde 7.75 oranında artışla 20.72 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 304, 229 adet işlem