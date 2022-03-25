***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
25.03.2022 16:03
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.03.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.03.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-19134 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon'a bağlı TEB Portföy Metaverse ve Dijital Teknolojiler Değişken Fon'un kurulmasına izin verilmiştir.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013040
BIST
17:212.179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 3,14
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.195
En Düşük
2.179
17:2114,8551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0309
|Açılış
|: 14,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8584
En Düşük
14,7991
17:2116,3781
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0497
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2900
|
16,4204
En Düşük
16,2680
17:21931,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,17
|Açılış
|: 931,51
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
927,88
BIST En Aktif Hisseler17:21
|ACSEL
|29,04
|31.414.266
|% 10,00
|
|PKENT
|255,60
|117.268.490
|% 9,98
|
|KTSKR
|35,08
|162.202.149
|% 9,97
|
|SERVE
|16,57
|539.619
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|54.657.094
|% 9,94
|
|SANEL
|6,10
|2.204.642
|% -7,15
|
|ANHYT
|13,87
|22.628.093
|% -5,11
|
|ALKA
|27,82
|29.574.991
|% -4,07
|
|PRZMA
|3,65
|1.200.032
|% -3,95
|
|ISSEN
|15,35
|17.628.646
|% -3,94
|
|KRDMD
|15,33
|1.509.155.184
|% -0,26
|
|SASA
|59,80
|1.285.276.952
|% 2,13
|
|THYAO
|28,26
|1.219.921.216
|% 0,50
|
|KARSN
|4,88
|1.122.890.067
|% 8,44
|
|GARAN
|12,09
|1.038.259.787
|% 0,33
|
|KARSN
|4,88
|1.122.890.067
|% 8,44
|
|DOHOL
|3,24
|380.222.810
|% 0,31
|
|YKBNK
|3,93
|435.381.394
|% 0,00
|
|ODAS
|1,64
|174.587.481
|% 1,86
|
|KRDMD
|15,33
|1.509.155.184
|% -0,26
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8488
|14,8551
|% 0,21
|
|Euro
|16,3633
|16,3781
|% 0,30
|
|Sterlin
|19,5244
|19,6223
|% 0,23
|
|Frank
|15,9189
|16,0147
|% 0,34
|
|Riyal
|3,9473
|3,9671
|% 0,25
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.953
|-4,82
|
|Altın Gr.
|931
|931
|-1,27
|
|Cumhuriyet
|6.173
|6.266
|-9,00
|
|Tam
|6.139
|6.292
|-15,45
|
|Yarım
|2.967
|3.044
|-7,48
|
|Çeyrek
|1.488
|1.522
|-3,73
|
|Gümüş.Ons
|25,38
|25,40
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,11
|12,12
|-0,05
|
|B. Petrol
|117
|117
|-2,39
|
Seans Raporu
17:21
daha fazla
-
17:36KLSYN
Yüzde 5.77 oranında artışla 1.65 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 769, 324 adet işlem
-
17:35GLBMD
Yüzde 5.28 oranında artışla 5.98 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 139, 783 adet işlem
-
17:34FADE
Yüzde 4.84 oranında artışla 6.72 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 989, 167 adet işlem
-
17:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 34 artarak (% 0.14 ) 2, 423
-
17:33AKFGY
Yüzde 7.63 oranında artışla 2.82 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 402, 536 adet işlem