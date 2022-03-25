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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

25.03.2022 16:03
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.03.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.03.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-19134 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon'a bağlı TEB Portföy Metaverse ve Dijital Teknolojiler Değişken Fon'un kurulmasına izin verilmiştir.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013040


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Tam 6.139 6.292 -15,45  
Yarım 2.967 3.044 -7,48  
Çeyrek 1.488 1.522 -3,73  
Gümüş.Ons 25,38 25,40 -0,15  
Gümüş Gr. 12,11 12,12 -0,05  
B. Petrol 117 117 -2,39  
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