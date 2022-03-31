***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
31.03.2022 16:24
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 31 Mart 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul tutanağı ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014535
BIST
16:162.242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 11,37
|Açılış
|: 2.236
|
|Önceki Kapanış
|: 2.230
|
2.245
En Düşük
2.226
16:1614,6810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0279
|Açılış
|: 14,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6450
|
14,6816
En Düşük
14,5922
16:1616,2905
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0636
|Açılış
|: 16,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,4149
En Düşük
16,2546
16:16913,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 2,83
|Açılış
|: 913,82
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
914,77
En Düşük
903,83
BIST En Aktif Hisseler16:16
|ULUSE
|113,30
|5.702.591
|% 10,00
|
|TURGG
|216,70
|50.547.860
|% 10,00
|
|PENTA
|374,80
|45.478.160
|% 9,98
|
|MAALT
|286,90
|40.507.327
|% 9,97
|
|YKSLN
|7,22
|65.431.340
|% 9,89
|
|ISKUR
|971.996,40
|971.996
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,18
|138.770.267
|% -8,09
|
|KAPLM
|55,40
|8.392.373
|% -7,12
|
|SANEL
|5,57
|790.883
|% -6,54
|
|AKFGY
|3,30
|302.858.048
|% -5,17
|
|THYAO
|32,76
|3.609.795.618
|% 1,80
|
|GARAN
|12,26
|2.338.722.779
|% 0,57
|
|KRDMD
|15,20
|1.832.107.129
|% 1,67
|
|SISE
|15,28
|1.095.839.390
|% 0,99
|
|KARSN
|5,54
|952.314.071
|% 4,33
|
|ODAS
|1,74
|370.096.544
|% 3,57
|
|GARAN
|12,26
|2.338.722.779
|% 0,57
|
|YKBNK
|4,10
|719.655.160
|% -0,49
|
|KARSN
|5,54
|952.314.071
|% 4,33
|
|ISFIN
|3,58
|448.572.751
|% 4,37
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6780
|14,6810
|% 0,19
|
|Euro
|16,2764
|16,2905
|% -0,39
|
|Sterlin
|19,1938
|19,2901
|% -0,03
|
|Frank
|15,8068
|15,9021
|% -0,05
|
|Riyal
|3,8996
|3,9192
|% 0,10
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.939
|6,00
|
|Altın Gr.
|914
|914
|2,82
|
|Cumhuriyet
|6.047
|6.140
|12,00
|
|Tam
|6.024
|6.174
|17,26
|
|Yarım
|2.912
|2.987
|8,35
|
|Çeyrek
|1.460
|1.493
|4,17
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,05
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,80
|0,07
|
|B. Petrol
|107
|107
|-4,09
|
Seans Raporu
16:16
daha fazla
-
16:31ETILR
Yüzde 5.56 oranında artışla 9.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 250, 148 adet işlem
-
16:29ITTFH
Yüzde 5.84 oranında artışla 1.45 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 431, 350 adet işlem
-
16:28DAGI
Yüzde 4.76 oranında artışla 3.08 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 485, 993 adet işlem
-
16:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, BIMAS, TOASO
-
16:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 21 artarak (% 0.61 ) 2, 018