***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.03.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarTEB Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 31 Mart 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul tutanağı ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014535BIST