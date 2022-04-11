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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

11.04.2022 17:37
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.04.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-19917 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı TEB Portföy Yedinci Serbest (Döviz) Fon'un kurulmasına izin verilmiştir.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019230


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Yarım 2.933 3.009 -7,85  
Çeyrek 1.471 1.505 -3,93  
Gümüş.Ons 24,98 25,01 0,21  
Gümüş Gr. 11,79 11,80 0,03  
B. Petrol 98,62 98,62 -4,16  
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