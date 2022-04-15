***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
15.04.2022 13:57
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.04.2022 tarih ve E-12233903-305.04-19978 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon'a bağlı TEB Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon'un İzahname değişikliği onaylanmış olup, Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte bilginize sunulmuştur.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021066
BIST
15:202.482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 6,28
|Açılış
|: 2.475
|
|Önceki Kapanış
|: 2.475
|
2.485
En Düşük
2.472
15:2014,6201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0164
|Açılış
|: 14,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6250
|
14,6487
En Düşük
14,5755
15:2015,8453
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0061
|Açılış
|: 15,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7500
|
15,8810
En Düşük
15,7806
15:20928,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,53
|Açılış
|: 928,60
|
|Önceki Kapanış
|: 927,11
|
929,70
En Düşük
925,72
BIST En Aktif Hisseler15:20
|IHAAS
|16,94
|18.291.766
|% 10,00
|
|OYYAT
|54,10
|168.198.821
|% 9,96
|
|SUMAS
|87,25
|848.087
|% 9,96
|
|MANAS
|24,32
|31.179.284
|% 9,95
|
|PEKGY
|1,18
|69.690.540
|% 9,26
|
|ERSU
|4,91
|52.036.580
|% -7,36
|
|HEKTS
|21,70
|619.668.782
|% -5,82
|
|OYLUM
|2,34
|6.107.876
|% -4,10
|
|SELGD
|4,24
|1.872.003
|% -3,85
|
|IDGYO
|2,10
|4.073.168
|% -3,23
|
|THYAO
|37,42
|1.315.264.225
|% 0,16
|
|EKGYO
|2,93
|1.258.156.591
|% -1,68
|
|GARAN
|13,71
|1.245.353.735
|% 0,07
|
|SAHOL
|21,72
|860.663.617
|% 0,00
|
|SISE
|17,40
|729.150.396
|% 0,29
|
|EKGYO
|2,93
|1.258.156.591
|% -1,68
|
|TSKB
|1,87
|483.029.667
|% 1,08
|
|ODAS
|2,33
|399.345.287
|% 0,87
|
|YKBNK
|5,14
|628.924.108
|% 0,00
|
|KARSN
|5,46
|513.446.429
|% 1,49
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6186
|14,6201
|% 0,11
|
|Euro
|15,8128
|15,8453
|% -0,04
|
|Sterlin
|19,0637
|19,1593
|% 0,07
|
|Frank
|15,4658
|15,5590
|% 0,18
|
|Riyal
|3,8898
|3,9093
|% 0,15
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.974
|-0,16
|
|Altın Gr.
|929
|929
|2,01
|
|Cumhuriyet
|6.146
|6.239
|14,00
|
|Tam
|6.115
|6.268
|7,77
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|3,75
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|1,88
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,70
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,07
|12,10
|0,04
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,08
|