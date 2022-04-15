***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
15.04.2022 14:14
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.04.2022 tarih ve E-12233903-305.04-19978 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı TEB Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Değişken Özel Fon'un izahname değişikliği onaylanmış olup, Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte bilginize sunulmuştur.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021067
BIST
15:262.482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 6,97
|Açılış
|: 2.475
|
|Önceki Kapanış
|: 2.475
|
2.485
En Düşük
2.472
15:2614,6268
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0231
|Açılış
|: 14,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6250
|
14,6487
En Düşük
14,5755
15:2615,8410
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0104
|Açılış
|: 15,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7500
|
15,8810
En Düşük
15,7806
15:26927,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,38
|Açılış
|: 926,91
|
|Önceki Kapanış
|: 927,11
|
929,70
En Düşük
925,06
BIST En Aktif Hisseler15:26
|IHAAS
|16,94
|18.291.766
|% 10,00
|
|OYYAT
|54,10
|168.198.875
|% 9,96
|
|SUMAS
|87,25
|848.087
|% 9,96
|
|MANAS
|24,32
|31.179.454
|% 9,95
|
|PEKGY
|1,18
|69.961.607
|% 9,26
|
|ERSU
|4,93
|52.600.260
|% -6,98
|
|HEKTS
|21,66
|643.864.259
|% -5,99
|
|OYLUM
|2,33
|6.139.119
|% -4,51
|
|IDGYO
|2,09
|4.088.172
|% -3,69
|
|SELGD
|4,25
|1.887.775
|% -3,63
|
|THYAO
|37,40
|1.319.606.403
|% 0,11
|
|GARAN
|13,72
|1.272.983.873
|% 0,15
|
|EKGYO
|2,94
|1.261.733.794
|% -1,34
|
|SAHOL
|21,68
|868.144.361
|% -0,18
|
|SISE
|17,42
|733.508.353
|% 0,40
|
|EKGYO
|2,94
|1.261.733.794
|% -1,34
|
|TSKB
|1,88
|487.094.276
|% 1,62
|
|ODAS
|2,34
|408.303.797
|% 1,30
|
|YKBNK
|5,15
|642.037.114
|% 0,19
|
|KARSN
|5,47
|514.231.687
|% 1,67
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6197
|14,6268
|% 0,16
|
|Euro
|15,8168
|15,8410
|% -0,07
|
|Sterlin
|19,0364
|19,1318
|% -0,07
|
|Frank
|15,4458
|15,5388
|% 0,05
|
|Riyal
|3,8851
|3,9045
|% 0,03
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.974
|-0,16
|
|Altın Gr.
|925
|925
|-1,88
|
|Cumhuriyet
|6.146
|6.239
|14,00
|
|Tam
|6.114
|6.266
|6,49
|
|Yarım
|2.955
|3.031
|3,13
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|1,57
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,70
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,04
|12,07
|0,02
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,08
|
Seans Raporu
15:26
daha fazla
-
15:41PAMEL
Yüzde 6.79 oranında artışla 119.60 lira fiyatla işlem gören hissede 290, 640 adet işlem
-
15:40MZHLD
Yüzde 8.44 oranında artışla 39.58 lira fiyatla işlem gören hissede 396, 115 adet işlem
-
15:38
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TTKOM, HALKB, KCHOL
-
15:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 27 artarak (% 0.15 ) 2, 235
-
15:38
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MANAS, IHAAS, OYYAT, SUMAS, PEKGY