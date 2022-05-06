***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
06.05.2022 10:33
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.05.2022 tarih ve E-12233903-305.04-21084 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı TEB Portföy Makro Serbest Fon'un izahname değişikliği onaylanmış olup, Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte bilginize sunulmuştur.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027117
BIST
10:502.461
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -4,93
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.463
En Düşük
2.442
10:5014,9270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0660
|Açılış
|: 14,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 14,9200
|
15,1201
En Düşük
14,8503
10:5015,7386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0265
|Açılış
|: 15,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7300
|
15,7386
En Düşük
15,6090
10:50898,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,75
|Açılış
|: 898,47
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler10:50
|IMASM
|19,96
|12.469.691
|% 9,97
|
|UFUK
|37,94
|2.026.753
|% 9,97
|
|DENGE
|1,69
|8.521.601
|% 9,74
|
|TIRE
|16,84
|55.954.228
|% 9,07
|
|KONKA
|21,40
|88.588.335
|% 8,80
|
|PETUN
|24,22
|30.880.085
|% -8,88
|
|DAGHL
|19,63
|1.186.280
|% -7,14
|
|ODAS
|2,49
|241.728.479
|% -6,39
|
|TSPOR
|4,92
|45.867.660
|% -5,57
|
|EKIZ
|6,60
|69.848
|% -5,17
|
|SISE
|19,76
|1.970.722.872
|% 5,05
|
|THYAO
|42,56
|882.233.647
|% -0,28
|
|KOZAL
|183,30
|517.616.191
|% 3,15
|
|SASA
|33,66
|379.701.384
|% -2,04
|
|KRDMD
|15,61
|349.377.989
|% -0,32
|
|SISE
|19,76
|1.970.722.872
|% 5,05
|
|ODAS
|2,49
|241.728.479
|% -6,39
|
|YKBNK
|4,86
|293.739.249
|% 0,41
|
|EKGYO
|2,68
|158.437.806
|% -1,11
|
|KLGYO
|1,22
|48.827.736
|% 0,00
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9216
|14,9270
|% 0,44
|
|Euro
|15,7263
|15,7386
|% 0,17
|
|Sterlin
|18,2995
|18,3913
|% -0,01
|
|Frank
|15,0501
|15,1407
|% 0,19
|
|Riyal
|3,9615
|3,9814
|% 0,33
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|-2,32
|
|Altın Gr.
|899
|899
|2,01
|
|Cumhuriyet
|6.062
|6.154
|-20,00
|
|Tam
|6.027
|6.177
|-28,85
|
|Yarım
|2.913
|2.988
|-13,95
|
|Çeyrek
|1.461
|1.494
|-6,98
|
|Gümüş.Ons
|22,29
|22,33
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,73
|-0,03
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,75
|
Seans Raporu
10:50
daha fazla
-
11:05VKGYO
Yüzde -12.23 oranında düşüşle 2.01 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 139, 930 adet işlem
-
11:04PETUN
Yüzde -8.95 oranında düşüşle 24.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 252, 970 adet işlem
-
11:03XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 64 kaybederek (% -0.13 ) 2, 740
-
11:03
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SISE
-
11:03
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse SISE, THYAO, TRKCM