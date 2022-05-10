***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
10.05.2022 13:46
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.05.2022 tarih ve E-12233903-305.04-21096 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu'na bağlı TEB Portföy Burgan Bank Para Piyasası Fonu'nun izahname değişikliği onaylanmış olup, Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte bilginize sunulmuştur.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028232
BIST
14:062.482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 16,59
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
14:0615,2578
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,1728
|Açılış
|: 15,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,2625
En Düşük
15,0772
14:0616,1413
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,2002
|Açılış
|: 16,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,1548
En Düşük
15,9282
14:06911,50
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 12,23
|Açılış
|: 911,58
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
913,63
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler14:06
|PKENT
|229,40
|68.602.271
|% 9,97
|
|IMASM
|24,12
|16.302.853
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|1.417.971
|% 9,94
|
|LIDFA
|7,66
|24.471.033
|% 9,90
|
|DENGE
|2,01
|29.043.927
|% 8,65
|
|SELVA
|15,82
|10.313.833
|% -9,96
|
|GMTAS
|2,98
|21.290.505
|% -9,70
|
|GEDZA
|24,76
|53.911.696
|% -9,70
|
|AKSGY
|2,17
|24.905.551
|% -6,06
|
|KARSN
|5,13
|541.439.562
|% -6,04
|
|SISE
|19,63
|1.659.907.067
|% 1,92
|
|THYAO
|42,54
|1.564.592.145
|% 0,57
|
|KRDMD
|16,52
|1.527.405.104
|% 1,16
|
|ASELS
|24,16
|1.231.194.936
|% 1,77
|
|EREGL
|34,08
|1.226.209.444
|% 1,67
|
|EKGYO
|2,83
|955.581.722
|% 5,60
|
|YKBNK
|4,86
|647.714.103
|% 0,00
|
|KARSN
|5,13
|541.439.562
|% -6,04
|
|DOHOL
|3,74
|363.700.911
|% 1,36
|
|AKBNK
|8,70
|825.108.934
|% 0,46
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2506
|15,2578
|% 1,15
|
|Euro
|16,1215
|16,1413
|% 1,26
|
|Sterlin
|18,7831
|18,8773
|% 1,29
|
|Frank
|15,2556
|15,3475
|% 0,91
|
|Riyal
|4,0543
|4,0746
|% 1,11
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|4,08
|
|Altın Gr.
|911
|911
|11,79
|
|Cumhuriyet
|6.159
|6.252
|36,00
|
|Tam
|6.134
|6.290
|38,06
|
|Yarım
|2.965
|3.043
|18,41
|
|Çeyrek
|1.487
|1.521
|9,21
|
|Gümüş.Ons
|21,84
|21,87
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,72
|0,14
|
|B. Petrol
|104
|104
|-1,96
|
Seans Raporu
14:06
daha fazla
-
14:21AKENR
Yüzde 5.73 oranında artışla 1.66 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 811, 037 adet işlem
-
14:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 8 artarak (% 1.02 ) 2, 762
-
14:20
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TRKCM, YKBNK
-
14:20XU100
Endeks 2, 483 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 72 üstünde . İşlem hacmi 21, 635.00 milyon TL de
-
14:20SNKRN
Yüzde 5.51 oranında artışla 31.00 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 980 adet işlem