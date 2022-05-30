***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
30.05.2022 16:18
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.05.2022 tarih ve E-12233903-305.04-22062 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı TEB Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Serbest (Döviz) Özel Fon 'un izahname değişikliği onaylanmış olup, Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte bilginize sunulmuştur.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033346
BIST
16:242.527
En Yüksek
|Değişim
|: 3,62%
|| 88,34
|Açılış
|: 2.467
|
|Önceki Kapanış
|: 2.439
|
2.531
En Düşük
2.467
16:2416,3971
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,2060
|Açılış
|: 16,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2950
|
16,3971
En Düşük
16,2359
16:2417,5800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1100
|Açılış
|: 17,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4700
|
17,6000
En Düşük
17,5500
16:24979,94
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 14,65
|Açılış
|: 979,94
|
|Önceki Kapanış
|: 965,28
|
981,25
En Düşük
966,70
BIST En Aktif Hisseler16:24
|THYAO
|49,52
|5.312.768.583
|% 10,00
|
|EGEPO
|9,46
|13.649.669
|% 10,00
|
|OZRDN
|10,68
|2.693.305
|% 9,99
|
|MZHLD
|66,60
|18.762.099
|% 9,99
|
|AGHOL
|39,00
|85.861.584
|% 9,98
|
|AKFGY
|2,47
|405.595.244
|% -9,85
|
|SERVE
|23,36
|939.192
|% -8,03
|
|DAGHL
|26,88
|6.373.664
|% -5,68
|
|TDGYO
|7,18
|8.564.050
|% -5,53
|
|UFUK
|38,20
|349.414
|% -4,74
|
|THYAO
|49,52
|5.312.768.583
|% 10,00
|
|EREGL
|34,46
|2.043.202.411
|% 4,81
|
|SAHOL
|21,32
|1.904.108.451
|% 4,92
|
|SISE
|20,96
|1.835.416.890
|% 2,75
|
|KARSN
|7,11
|1.827.213.675
|% 3,49
|
|KARSN
|7,11
|1.827.213.675
|% 3,49
|
|EKGYO
|2,66
|609.552.342
|% 3,10
|
|YKBNK
|4,57
|856.713.579
|% 2,93
|
|DOHOL
|3,92
|620.157.773
|% 2,89
|
|AKFGY
|2,47
|405.595.244
|% -9,85
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3869
|16,3971
|% 1,27
|
|Euro
|17,5700
|17,5800
|% 0,63
|
|Sterlin
|20,6442
|20,7477
|% 1,24
|
|Frank
|17,0064
|17,1088
|% 0,96
|
|Riyal
|4,3558
|4,3777
|% 1,22
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|5,62
|
|Altın Gr.
|978
|978
|12,82
|
|Cumhuriyet
|6.491
|6.589
|34,00
|
|Tam
|6.461
|6.624
|34,78
|
|Yarım
|3.123
|3.204
|16,82
|
|Çeyrek
|1.566
|1.602
|8,41
|
|Gümüş.Ons
|22,08
|22,10
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,63
|0,10
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,91
|
Seans Raporu
16:24
daha fazla
-
16:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 83, 78 artarak (% 3.83 ) 2, 273
-
16:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CASA, EGEPO, ALMAD, OZRDN, AGHOL, SANEL, THYAO, MZHLD
-
16:39
OYYAT, ALMAD, LIDFA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:39
VKFYO, TDGYO, HUNER değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:38TAVHL
Yüzde 9.04 oranında artışla 46.82 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 661, 929 adet işlem