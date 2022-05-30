Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

30.05.2022 16:18
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.05.2022 tarih ve E-12233903-305.04-22062 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı TEB Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Serbest (Döviz) Özel Fon 'un izahname değişikliği onaylanmış olup, Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte bilginize sunulmuştur.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033346


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:242.527
Değişim :  3,62% |  88,34
Açılış :  2.467  
Önceki Kapanış :  2.439  
En Yüksek
2.531 En Düşük
2.467
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:24
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
THYAO 49,52 5.312.768.583 % 10,00  
EGEPO 9,46 13.649.669 % 10,00  
OZRDN 10,68 2.693.305 % 9,99  
MZHLD 66,60 18.762.099 % 9,99  
AGHOL 39,00 85.861.584 % 9,98  
daha fazla
16:24 Alış Satış %  
Dolar 16,3869 16,3971 % 1,27  
Euro 17,5700 17,5800 % 0,63  
Sterlin 20,6442 20,7477 % 1,24  
Frank 17,0064 17,1088 % 0,96  
Riyal 4,3558 4,3777 % 1,22  
daha fazla
16:24 Alış Satış %  
Altın Ons 1.859 1.859 5,62  
Altın Gr. 978 978 12,82  
Cumhuriyet 6.491 6.589 34,00  
Tam 6.461 6.624 34,78  
Yarım 3.123 3.204 16,82  
Çeyrek 1.566 1.602 8,41  
Gümüş.Ons 22,08 22,10 -0,02  
Gümüş Gr. 11,61 11,63 0,10  
B. Petrol 116 116 0,91  
Seans Raporu 16:24
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru