***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.06.2022 13:57
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy Pusula Serbest Fon 01/05/2022 - 31/05/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034201
BIST
13:532.587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 18,53
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.590
En Düşük
2.565
13:5316,4643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0721
|Açılış
|: 16,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4736
En Düşük
16,3796
13:5317,7047
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,2087
|Açılış
|: 17,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,7047
En Düşük
17,4621
13:53982,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 9,22
|Açılış
|: 982,45
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
983,40
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler13:53
|YUNSA
|31,24
|26.800.758
|% 10,00
|
|MZHLD
|88,60
|9.521.842
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,06
|32.872.526
|% 9,98
|
|HEDEF
|6,30
|19.875.956
|% 9,95
|
|DOKTA
|24,34
|2.957.852
|% 9,95
|
|KRSTL
|7,52
|7.887.758
|% -9,94
|
|PSGYO
|11,84
|268.530.074
|% -8,64
|
|IHLGM
|0,75
|20.557.690
|% -3,85
|
|SANFM
|35,00
|10.017.070
|% -3,79
|
|AVGYO
|2,70
|14.204.694
|% -3,57
|
|THYAO
|50,10
|2.405.935.320
|% 1,71
|
|SISE
|21,06
|946.748.197
|% 0,48
|
|SASA
|38,34
|909.378.288
|% 1,64
|
|KRDMD
|15,18
|891.970.440
|% 0,53
|
|AKBNK
|8,64
|794.567.366
|% 2,13
|
|YKBNK
|4,83
|670.932.208
|% 1,90
|
|EKGYO
|2,85
|343.149.287
|% 1,42
|
|SKBNK
|1,27
|132.107.732
|% -1,55
|
|AKBNK
|8,64
|794.567.366
|% 2,13
|
|DOHOL
|3,89
|334.721.149
|% 0,42
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4586
|16,4643
|% 0,44
|
|Euro
|17,6543
|17,7047
|% 1,19
|
|Sterlin
|20,6082
|20,7116
|% 1,00
|
|Frank
|17,0893
|17,1922
|% 0,82
|
|Riyal
|4,3777
|4,3997
|% 0,46
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.857
|9,72
|
|Altın Gr.
|983
|983
|9,67
|
|Cumhuriyet
|6.531
|6.630
|41,00
|
|Tam
|6.501
|6.665
|44,31
|
|Yarım
|3.142
|3.224
|21,43
|
|Çeyrek
|1.576
|1.612
|10,72
|
|Gümüş.Ons
|22,10
|22,13
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,73
|0,21
|
|B. Petrol
|113
|113
|-2,98
|