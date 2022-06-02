***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.06.2022 14:39
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.05.2022 tarih ve E-12233903-305.04-22079 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu'na bağlı TEB Portföy Burgan Bank Para Piyasası Fonu'nun izahname değişikliği onaylanmış olup, Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte bilginize sunulmuştur.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034213
BIST
16:462.590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 21,12
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.598
En Düşük
2.565
16:4616,4803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0881
|Açılış
|: 16,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4821
En Düşük
16,3796
16:4617,7377
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,2417
|Açılış
|: 17,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,7393
En Düşük
17,4621
16:46988,91
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 15,69
|Açılış
|: 988,91
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
989,21
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler16:46
|MAGEN
|11,55
|95.897.343
|% 10,00
|
|YUNSA
|31,24
|27.198.412
|% 10,00
|
|MZHLD
|88,60
|10.935.101
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,06
|33.457.287
|% 9,98
|
|HEDEF
|6,30
|20.375.237
|% 9,95
|
|PSGYO
|11,67
|317.846.296
|% -9,95
|
|KRSTL
|7,52
|9.405.362
|% -9,94
|
|TSKB
|2,18
|318.642.399
|% -5,22
|
|FENER
|43,00
|139.109.946
|% -4,40
|
|DAPGM
|30,32
|20.766.898
|% -4,29
|
|THYAO
|49,58
|3.337.981.772
|% 0,65
|
|SASA
|40,74
|2.640.321.118
|% 8,01
|
|AKBNK
|8,66
|1.791.277.695
|% 2,36
|
|SISE
|20,96
|1.363.977.523
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,14
|1.299.539.251
|% 0,26
|
|AKBNK
|8,66
|1.791.277.695
|% 2,36
|
|YKBNK
|4,83
|984.299.351
|% 1,90
|
|EKGYO
|2,82
|520.966.567
|% 0,36
|
|SKBNK
|1,27
|195.235.184
|% -1,55
|
|TSKB
|2,18
|318.642.399
|% -5,22
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4703
|16,4803
|% 0,54
|
|Euro
|17,6755
|17,7377
|% 1,38
|
|Sterlin
|20,5930
|20,6963
|% 0,92
|
|Frank
|17,0911
|17,1940
|% 0,83
|
|Riyal
|4,3796
|4,4015
|% 0,50
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.865
|18,21
|
|Altın Gr.
|987
|988
|14,41
|
|Cumhuriyet
|6.542
|6.641
|52,00
|
|Tam
|6.522
|6.687
|66,48
|
|Yarım
|3.152
|3.235
|32,15
|
|Çeyrek
|1.581
|1.617
|16,08
|
|Gümüş.Ons
|22,14
|22,17
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,74
|0,22
|
|B. Petrol
|117
|117
|0,42
|
Seans Raporu
16:46
daha fazla
-
17:01PRKME
Yüzde 5.55 oranında artışla 6.28 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 236, 402 adet işlem
-
16:59TIRE
Yüzde 5.73 oranında artışla 21.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 596, 095 adet işlem
-
16:58SASA
Yüzde 7.85 oranında artışla 40.68 lira fiyatla işlem gören hissede 66, 957, 488 adet işlem
-
16:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 56 artarak (% 0.80 ) 2, 328
-
16:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RYSAS, MZHLD, EPLAS, HEDEF, MMCAS, DOKTA, YUNSA, MAGEN