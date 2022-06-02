***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.06.2022 13:58
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy Altıncı Serbest (Döviz-Avro) Fonu 01/05/2022 - 31/05/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034203
BIST
16:122.600
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,66
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
2.623
En Düşük
2.591
16:1216,5382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0842
|Açılış
|: 16,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5454
En Düşük
16,4364
16:1217,7811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0825
|Açılış
|: 17,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,8139
En Düşük
17,6736
16:12988,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,20
|Açılış
|: 988,87
|
|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
986,86
BIST En Aktif Hisseler16:12
|TETMT
|233,20
|16.722.338
|% 10,00
|
|HEDEF
|6,93
|85.887.139
|% 10,00
|
|DOKTA
|26,76
|5.182.343
|% 9,94
|
|GZNMI
|34,10
|47.171.006
|% 8,95
|
|BOBET
|5,91
|79.782.825
|% 8,84
|
|KRSTL
|6,77
|6.157.166
|% -9,97
|
|PSGYO
|10,54
|273.147.497
|% -9,68
|
|KLSYN
|2,14
|26.373.198
|% -4,89
|
|AVGYO
|2,75
|10.136.642
|% -4,84
|
|MEPET
|3,05
|8.151.450
|% -4,69
|
|SASA
|42,48
|3.119.808.025
|% 5,67
|
|THYAO
|48,64
|2.739.586.273
|% -1,94
|
|KARSN
|7,24
|2.218.766.408
|% 0,70
|
|EREGL
|34,78
|1.266.565.488
|% 0,29
|
|KRDMD
|15,13
|1.201.400.143
|% -0,66
|
|KARSN
|7,24
|2.218.766.408
|% 0,70
|
|DOHOL
|3,93
|695.072.307
|% 2,08
|
|EKGYO
|2,80
|482.278.383
|% -0,36
|
|TSKB
|2,23
|367.549.714
|% 6,19
|
|AKBNK
|8,68
|1.013.125.728
|% -1,70
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5272
|16,5382
|% 0,51
|
|Euro
|17,7511
|17,7811
|% 0,47
|
|Sterlin
|20,6728
|20,7765
|% 0,16
|
|Frank
|17,1156
|17,2187
|% -0,00
|
|Riyal
|4,3943
|4,4164
|% 0,43
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|-8,37
|
|Altın Gr.
|988
|988
|-0,63
|
|Cumhuriyet
|6.561
|6.660
|-4,00
|
|Tam
|6.532
|6.697
|-3,03
|
|Yarım
|3.157
|3.239
|-1,47
|
|Çeyrek
|1.584
|1.620
|-0,73
|
|Gümüş.Ons
|22,21
|22,24
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,83
|0,01
|
|B. Petrol
|118
|118
|0,38
|