***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
15.06.2022 10:41
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.06.2022 tarih ve E-12233903-305.04-22717 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu'na bağlı TEB Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu'nun izahname değişikliği onaylanmış olup, Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte bilginize sunulmuştur.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037352
BIST
13:342.507
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -2,05
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.509
|
2.525
En Düşük
2.503
13:3417,2889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0243
|Açılış
|: 17,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2750
|
17,3076
En Düşük
17,2142
13:3418,1396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1305
|Açılış
|: 18,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,1703
En Düşük
17,9589
13:341.013,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 9,53
|Açılış
|: 1.014,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
|
1.016,26
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler13:32
|TETMT
|243,40
|8.984.424
|% 9,99
|
|UFUK
|67,00
|1.314.607
|% 9,93
|
|MZHLD
|105,70
|3.786.024
|% 9,82
|
|RTALB
|16,20
|95.226.330
|% 9,53
|
|BALAT
|10,00
|642.922
|% 8,81
|
|TSGYO
|4,45
|3.402.848
|% -9,92
|
|SKTAS
|3,03
|8.531.016
|% -9,82
|
|ISBTR
|48.100,00
|288.500
|% -7,50
|
|ISGYO
|12,15
|183.681.691
|% -5,59
|
|FONET
|15,10
|194.186.004
|% -4,31
|
|THYAO
|46,78
|1.421.570.976
|% -0,17
|
|EREGL
|30,30
|945.660.277
|% -0,39
|
|SISE
|21,96
|828.166.165
|% 0,09
|
|SASA
|44,66
|783.100.884
|% 0,22
|
|HEKTS
|32,70
|454.708.064
|% 3,68
|
|MARTI
|1,50
|287.269.597
|% 7,14
|
|TSKB
|2,16
|215.675.798
|% -1,82
|
|ISCTR
|4,67
|348.805.346
|% -2,71
|
|YKBNK
|4,60
|332.558.258
|% -0,43
|
|DOHOL
|4,04
|213.353.725
|% 0,25
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2816
|17,2895
|% 0,14
|
|Euro
|18,1183
|18,1324
|% 0,68
|
|Sterlin
|20,8264
|20,9309
|% 0,82
|
|Frank
|17,2475
|17,3514
|% 0,43
|
|Riyal
|4,5925
|4,6155
|% 0,07
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.825
|16,05
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|10,02
|
|Cumhuriyet
|6.745
|6.847
|31,00
|
|Tam
|6.733
|6.834
|46,00
|
|Yarım
|3.306
|3.342
|22,00
|
|Çeyrek
|1.656
|1.671
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|21,45
|21,48
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,94
|0,24
|
|B. Petrol
|120
|120
|-1,48
|