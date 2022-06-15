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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

15.06.2022 10:41
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.06.2022 tarih ve E-12233903-305.04-22717 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu'na bağlı TEB Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu'nun izahname değişikliği onaylanmış olup, Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte bilginize sunulmuştur. 
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037352


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TETMT 243,40 8.984.424 % 9,99  
UFUK 67,00 1.314.607 % 9,93  
MZHLD 105,70 3.786.024 % 9,82  
RTALB 16,20 95.226.330 % 9,53  
BALAT 10,00 642.922 % 8,81  
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Dolar 17,2816 17,2895 % 0,14  
Euro 18,1183 18,1324 % 0,68  
Sterlin 20,8264 20,9309 % 0,82  
Frank 17,2475 17,3514 % 0,43  
Riyal 4,5925 4,6155 % 0,07  
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13:32 Alış Satış %  
Altın Ons 1.824 1.825 16,05  
Altın Gr. 1.014 1.014 10,02  
Cumhuriyet 6.745 6.847 31,00  
Tam 6.733 6.834 46,00  
Yarım 3.306 3.342 22,00  
Çeyrek 1.656 1.671 11,00  
Gümüş.Ons 21,45 21,48 0,41  
Gümüş Gr. 11,91 11,94 0,24  
B. Petrol 120 120 -1,48  
Seans Raporu 13:32
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