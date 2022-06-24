***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
24.06.2022 14:03
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.06.2022 tarih ve E-12233903-305.04-23169 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı TEB Portföy Yedinci Serbest (Döviz) Fon'un izahname değişikliği onaylanmış olup, Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte bilginize sunulmuştur.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039096
BIST
14:062.541
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -2,60
|Açılış
|: 2.555
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.558
En Düşük
2.525
14:0617,3756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0231
|Açılış
|: 17,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3800
|
17,3796
En Düşük
17,2992
14:0618,3129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0350
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3505
En Düşük
18,2245
14:061.019,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,64
|Açılış
|: 1.019,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,81
|
1.023,08
En Düşük
1.014,27
BIST En Aktif Hisseler14:04
|BASCM
|3,52
|599.035
|% 10,00
|
|MAKIM
|15,56
|73.864.170
|% 9,96
|
|ECZYT
|52,00
|67.240.521
|% 8,33
|
|FMIZP
|130,70
|64.293.697
|% 8,11
|
|AKSGY
|3,22
|60.862.251
|% 8,05
|
|UFUK
|71,40
|1.417.144
|% -9,96
|
|SNKRN
|21,72
|6.504.624
|% -9,50
|
|TSGYO
|4,61
|30.365.413
|% -6,30
|
|BAYRK
|6,65
|12.381.708
|% -5,67
|
|ETYAT
|3,01
|2.055.637
|% -5,05
|
|THYAO
|49,24
|2.925.439.388
|% -2,59
|
|ASELS
|24,50
|1.766.799.543
|% 5,15
|
|EREGL
|28,02
|1.200.817.180
|% 1,60
|
|SISE
|21,42
|824.596.785
|% -0,65
|
|ODAS
|3,14
|728.581.427
|% -3,09
|
|ODAS
|3,14
|728.581.427
|% -3,09
|
|YKBNK
|4,72
|525.876.856
|% -2,48
|
|TSKB
|2,10
|224.588.384
|% -3,67
|
|EKGYO
|2,58
|207.258.649
|% -0,39
|
|ASELS
|24,50
|1.766.799.543
|% 5,15
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3654
|17,3753
|% 0,13
|
|Euro
|18,2883
|18,3010
|% 0,13
|
|Sterlin
|21,3100
|21,4168
|% 0,57
|
|Frank
|18,0685
|18,1773
|% 0,64
|
|Riyal
|4,6153
|4,6384
|% 0,21
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.827
|3,66
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|4,50
|
|Cumhuriyet
|6.788
|6.891
|-56,00
|
|Tam
|6.775
|6.873
|11,00
|
|Yarım
|3.326
|3.362
|6,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.680
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,86
|20,90
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|-0,02
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,51
|