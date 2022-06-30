***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
30.06.2022 11:25
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.06.2022 tarih ve E-12233903-305.04-23412 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu'na bağlı TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu'nun izahname değişikliği onaylanmış olup, Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte bilginize sunulmuştur.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040252
BIST
11:372.399
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -2,94
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.422
En Düşük
2.383
11:3716,6768
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0386
|Açılış
|: 16,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7695
En Düşük
16,5724
11:3717,4403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0526
|Açılış
|: 17,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5098
En Düşük
17,3212
11:37973,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,06
|Açılış
|: 973,05
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
967,73
BIST En Aktif Hisseler11:37
|BMSCH
|10,66
|55.527.485
|% 7,68
|
|PEGYO
|1,85
|15.940.994
|% 6,94
|
|RTALB
|7,18
|63.589.197
|% 5,74
|
|HUNER
|2,79
|24.712.873
|% 5,68
|
|SERVE
|27,98
|80.722
|% 5,51
|
|LIDFA
|11,34
|13.746.762
|% -10,00
|
|BALAT
|12,78
|177.808
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|90.969.731
|% -9,98
|
|ALMAD
|2,63
|90.672
|% -7,72
|
|RYSAS
|8,34
|3.223.679
|% -5,33
|
|THYAO
|46,22
|1.354.933.283
|% 0,09
|
|SISE
|21,40
|1.277.439.688
|% 3,48
|
|EREGL
|26,56
|417.559.733
|% 0,08
|
|KRDMD
|11,09
|387.042.611
|% -0,63
|
|EKGYO
|2,63
|317.816.239
|% 3,95
|
|EKGYO
|2,63
|317.816.239
|% 3,95
|
|YKBNK
|4,33
|304.701.968
|% 0,93
|
|ODAS
|2,89
|180.184.650
|% -0,34
|
|SISE
|21,40
|1.277.439.688
|% 3,48
|
|TSKB
|1,98
|81.840.270
|% -1,98
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6615
|16,6768
|% 0,23
|
|Euro
|17,4134
|17,4403
|% 0,30
|
|Sterlin
|20,1966
|20,2979
|% 0,40
|
|Frank
|17,3916
|17,4964
|% 0,18
|
|Riyal
|4,4330
|4,4553
|% 0,23
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|-3,26
|
|Altın Gr.
|973
|973
|0,08
|
|Cumhuriyet
|6.500
|6.599
|-26,00
|
|Tam
|6.493
|6.587
|-54,00
|
|Yarım
|3.178
|3.221
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.592
|1.610
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|20,69
|20,71
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,11
|11,13
|0,01
|
|B. Petrol
|113
|113
|0,46
|