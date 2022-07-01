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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

01.07.2022 11:38
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.06.2022 tarih ve E-12233903-305.04-23452 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı TEB Portföy Makro Serbest Fon'un izahname değişikliği onaylanmış olup, Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte bilginize sunulmuştur. 
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040611


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ISSEN 27,84 35.232.530 % 8,75  
MAKIM 16,40 255.198.195 % 7,54  
KOZAL 182,80 875.125.687 % 7,53  
GESAN 45,00 169.091.556 % 7,09  
IZFAS 5,28 2.895.770 % 6,67  
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Tam 6.447 6.531 -59,00  
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Çeyrek 1.581 1.596 -15,00  
Gümüş.Ons 19,89 19,91 -0,37  
Gümüş Gr. 10,67 10,68 -0,22  
B. Petrol 111 111 1,90  
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