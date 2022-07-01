***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.07.2022 11:38
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.06.2022 tarih ve E-12233903-305.04-23452 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı TEB Portföy Makro Serbest Fon'un izahname değişikliği onaylanmış olup, Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte bilginize sunulmuştur.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040611
BIST
12:572.441
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 35,67
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.448
En Düşük
2.400
12:5716,7568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0584
|Açılış
|: 16,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7050
|
16,7608
En Düşük
16,6705
12:5717,5350
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0076
|Açılış
|: 17,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4150
|
17,5404
En Düşük
17,4341
12:57966,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -3,13
|Açılış
|: 966,80
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
971,27
En Düşük
963,11
BIST En Aktif Hisseler12:55
|ISSEN
|27,84
|35.232.530
|% 8,75
|
|MAKIM
|16,40
|255.198.195
|% 7,54
|
|KOZAL
|182,80
|875.125.687
|% 7,53
|
|GESAN
|45,00
|169.091.556
|% 7,09
|
|IZFAS
|5,28
|2.895.770
|% 6,67
|
|UFUK
|61,70
|198.427
|% -4,64
|
|RTALB
|7,17
|83.787.549
|% -3,89
|
|LIDFA
|10,99
|42.748.073
|% -3,09
|
|EKIZ
|5,90
|16.662
|% -1,99
|
|CASA
|115,20
|11.750
|% -1,54
|
|PGSUS
|180,70
|279.698.831
|% 5,67
|
|MAKIM
|16,40
|255.198.195
|% 7,54
|
|EKGYO
|2,64
|194.981.114
|% 0,00
|
|ODAS
|2,91
|169.711.802
|% 0,69
|
|GESAN
|45,00
|169.091.556
|% 7,09
|
|EKGYO
|2,64
|194.981.114
|% 0,00
|
|ODAS
|2,91
|169.711.802
|% 0,69
|
|AKFGY
|2,17
|48.776.145
|% 3,33
|
|MOBTL
|1,75
|31.787.163
|% 1,74
|
|ARDYZ
|5,49
|89.966.648
|% 3,78
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7444
|16,7505
|% 0,31
|
|Euro
|17,5083
|17,5299
|% 0,01
|
|Sterlin
|20,1572
|20,2583
|% -0,55
|
|Frank
|17,3916
|17,4964
|% -0,10
|
|Riyal
|4,4483
|4,4706
|% 0,30
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-12,07
|
|Altın Gr.
|966
|966
|-3,50
|
|Cumhuriyet
|6.447
|6.544
|-47,00
|
|Tam
|6.447
|6.531
|-59,00
|
|Yarım
|3.155
|3.193
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.581
|1.596
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|19,89
|19,91
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|10,67
|10,68
|-0,22
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,90
|