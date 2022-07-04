***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
04.07.2022 15:06
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy Pusula Serbest Fon 01/06/2022 - 30/06/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041102
BIST
15:002.461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 17,00
|Açılış
|: 2.459
|
|Önceki Kapanış
|: 2.444
|
2.475
En Düşük
2.456
15:0016,8351
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0806
|Açılış
|: 16,8370
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7820
|
16,8360
En Düşük
16,7215
15:0017,6109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1320
|Açılış
|: 17,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6178
En Düşük
17,4493
15:00977,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,32
|Açılış
|: 977,38
|
|Önceki Kapanış
|: 976,05
|
979,49
En Düşük
971,40
BIST En Aktif Hisseler14:58
|OYAYO
|9,51
|8.984.339
|% 9,94
|
|BERA
|15,19
|291.476.782
|% 8,58
|
|KLKIM
|23,60
|110.463.750
|% 8,36
|
|TURSG
|5,40
|179.768.450
|% 7,78
|
|PEGYO
|2,08
|24.024.974
|% 7,77
|
|CANTE
|40,14
|65.791.573
|% -9,10
|
|MZHLD
|86,10
|17.365.341
|% -7,47
|
|MAKIM
|15,01
|141.656.513
|% -7,23
|
|YONGA
|22,22
|102.666
|% -6,09
|
|RTALB
|6,54
|33.638.699
|% -3,82
|
|THYAO
|49,04
|1.644.230.911
|% -0,53
|
|KOZAL
|197,30
|1.352.319.509
|% 5,51
|
|SISE
|21,78
|1.002.488.669
|% 2,06
|
|EREGL
|26,70
|744.402.639
|% -1,33
|
|KOZAA
|28,68
|660.908.834
|% 2,94
|
|EKGYO
|2,87
|565.916.805
|% 2,14
|
|ODAS
|2,83
|268.093.510
|% -2,08
|
|YKBNK
|4,41
|276.643.492
|% 0,00
|
|TSKB
|2,03
|115.668.617
|% -0,98
|
|SISE
|21,78
|1.002.488.669
|% 2,06
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,8309
|16,8335
|% 0,47
|
|Euro
|17,6025
|17,6156
|% 0,78
|
|Sterlin
|20,4091
|20,5115
|% 1,00
|
|Frank
|17,4625
|17,5677
|% 0,42
|
|Riyal
|4,4711
|4,4936
|% 0,44
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|-3,91
|
|Altın Gr.
|978
|978
|1,80
|
|Cumhuriyet
|6.532
|6.631
|15,00
|
|Tam
|6.535
|6.611
|21,00
|
|Yarım
|3.199
|3.233
|11,00
|
|Çeyrek
|1.602
|1.616
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,83
|19,86
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,76
|0,04
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,11
|