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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

18.07.2022 11:23
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.07.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-23848 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı TEB Portföy Ege Serbest Özel Fon'un kurulmasına izin verilmiştir.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045703


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Yarım 3.200 3.251 -14,00  
Çeyrek 1.605 1.625 -7,00  
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B. Petrol 103 103 2,01  
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