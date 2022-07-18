***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
18.07.2022 11:23
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.07.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-23848 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı TEB Portföy Ege Serbest Özel Fon'un kurulmasına izin verilmiştir.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045703
BIST
12:122.438
En Yüksek
|Değişim
|: 2,33%
|| 55,60
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.382
|
2.442
En Düşük
2.402
12:1217,4996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0997
|Açılış
|: 17,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,5084
En Düşük
17,2771
12:1217,7756
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,2242
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
17,7756
En Düşük
17,4486
12:12968,03
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 12,15
|Açılış
|: 967,39
|
|Önceki Kapanış
|: 955,87
|
967,74
En Düşük
948,85
BIST En Aktif Hisseler12:12
|RTALB
|9,24
|101.811.501
|% 10,00
|
|ANGEN
|32,14
|113.763.954
|% 9,99
|
|KLRHO
|11,41
|21.139.812
|% 9,92
|
|UFUK
|77,00
|203.511
|% 9,69
|
|TMSN
|34,18
|153.167.647
|% 9,06
|
|GESAN
|47,78
|157.187.058
|% -7,13
|
|PINSU
|5,88
|24.685.485
|% -5,77
|
|SILVR
|20,80
|52.058.507
|% -5,63
|
|SMRTG
|30,24
|94.488.575
|% -4,00
|
|ORGE
|9,45
|17.833.649
|% -3,87
|
|THYAO
|48,72
|1.412.715.676
|% 1,63
|
|EREGL
|27,26
|965.303.388
|% 5,01
|
|SISE
|20,52
|497.744.416
|% 0,88
|
|TUPRS
|240,30
|468.179.160
|% 5,49
|
|SASA
|41,24
|418.414.892
|% 3,98
|
|EKGYO
|2,98
|304.085.048
|% 1,02
|
|ODAS
|3,41
|317.970.023
|% 4,60
|
|YKBNK
|4,31
|276.824.492
|% 3,11
|
|TSKB
|2,15
|105.225.750
|% 2,87
|
|AKBNK
|8,19
|295.619.492
|% 3,54
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4953
|17,5022
|% 0,59
|
|Euro
|17,7502
|17,7662
|% 1,22
|
|Sterlin
|20,8560
|20,9606
|% 1,33
|
|Frank
|17,8801
|17,9878
|% 0,69
|
|Riyal
|4,6445
|4,6678
|% 0,54
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.721
|13,15
|
|Altın Gr.
|967
|967
|11,26
|
|Cumhuriyet
|6.543
|6.642
|37,00
|
|Tam
|6.586
|6.659
|-45,00
|
|Yarım
|3.200
|3.251
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.605
|1.625
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,94
|18,98
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,66
|0,19
|
|B. Petrol
|103
|103
|2,01
|