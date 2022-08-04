***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
04.08.2022 14:46
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy Pusula Serbest Fonu 01/07/2022 - 31/07/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051811
BIST
15:452.731
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 46,17
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.734
En Düşük
2.701
15:4517,9673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0402
|Açılış
|: 18,0180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9906
En Düşük
17,9146
15:4518,3354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0933
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3561
En Düşük
18,2123
15:451.030,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 12,90
|Açılış
|: 1.030,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.033,11
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler15:43
|DARDL
|4,29
|268.523.894
|% 10,00
|
|KRPLS
|8,26
|59.550.294
|% 9,99
|
|KLMSN
|14,31
|47.682.214
|% 9,99
|
|CEMTS
|35,34
|249.453.734
|% 9,96
|
|OBASE
|12,70
|1.063.041
|% 9,96
|
|COSMO
|14,90
|998.763
|% -9,97
|
|SNGYO
|4,98
|77.524.511
|% -9,95
|
|BRKO
|1,95
|2.227.859
|% -9,72
|
|SRVGY
|97,75
|71.955.582
|% -8,99
|
|KZBGY
|47,20
|115.653.053
|% -8,79
|
|THYAO
|55,90
|3.733.283.995
|% 1,64
|
|HEKTS
|38,10
|2.297.742.073
|% 7,26
|
|SISE
|23,78
|1.621.424.106
|% 2,15
|
|KARSN
|7,51
|1.325.201.687
|% 6,22
|
|SASA
|51,05
|1.027.395.026
|% 2,43
|
|TSKB
|2,91
|806.774.536
|% 1,39
|
|EKGYO
|3,23
|750.527.991
|% 2,22
|
|YKBNK
|5,05
|987.685.878
|% 2,64
|
|KARSN
|7,51
|1.325.201.687
|% 6,22
|
|SKBNK
|2,01
|299.192.377
|% 9,84
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9586
|17,9708
|% 0,24
|
|Euro
|18,3242
|18,3484
|% 0,58
|
|Sterlin
|21,6783
|21,7871
|% -0,14
|
|Frank
|18,6677
|18,7802
|% 0,44
|
|Riyal
|4,7665
|4,7904
|% 0,30
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|18,39
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.031
|13,41
|
|Cumhuriyet
|6.880
|6.984
|92,00
|
|Tam
|6.907
|6.956
|53,00
|
|Yarım
|3.365
|3.400
|25,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.700
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|20,25
|20,28
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,73
|0,16
|
|B. Petrol
|96,53
|96,53
|-0,25
|
Seans Raporu
15:43
daha fazla
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15:58OZGYO
Yüzde 8.24 oranında artışla 2.89 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 273, 209 adet işlem
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15:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 18 artarak (% 1.74 ) 2, 411
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15:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRPLS, DURDO, BEYAZ, SKBNK, OBASE, EMNIS, DARDL, DGGYO, KLMSN, YEOTK
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15:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : COSMO, SNGYO, BRKO
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15:57
YEOTK, AKFGY, HEKTS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında